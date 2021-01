Unicaja-Baskonia, en directo

¡Siga el partido en directo aquí! El partido se ha retrasado a las 22:00 horas por un caso positivo por Covid-19 entre el trío arbitral.

Parte médico

El Unicaja tiene las bajas de Alberto Díaz, Gal Mekel, Dragan Milosavljevic, Axel Bouteille y Carlos Suárez. El francés fue el último en sumarse a la enfermería cajista. Tiene a todos sus jugadores disponibles el Baskonia.

Horario y TV

Cómo y dónde ver el Unicaja-Baskonia.

Previa

El Unicaja ya está en la Copa del Rey que se disputará en Madrid en febrero, lo cual es motivo de celebración. Su lugar natural debe ser y es ese. Ahora bien, en un asunto a analizar en fondo y forma. Una vez disputes el torneo lo que importa es lo que ocurre en él. En 2020 el equipo malagueño fue subcampeón y eso queda en la memoria por delante de que llegara como anfitrión. No obstante, hay cuestiones que no pueden obviarse en el análisis. Y es que el club de Los Guindos no debiera esperar a la última jornada del corte y más que se viera favorecido por la derrota del Baxi Manresa, con todos los respetos, por más que hoy gane al Baskonia. Y no es una cuestión puntual, de ahí que se resalte.

La victoria del Barcelona en el Nou Congost le quita kilos de presión al encuentro en el Carpena de esta tarde. Dos clásicos del baloncesto español se ven las caras en un duelo que siempre se vive con expectación y que tiene mil y un motivos para ver. Aún está en la retina ese duelo en La Fonteta de hace unos meses con un desarrollo precioso y un final agónico. Ay esos tiros libres de Ejim. Terminaron los de Dusko Ivanovic levantando el título con otra canasta icónica y con una historia que parece de cuento por los protagonistas. Se marchó Toko Shengelia y se abrió un nuevo proyecto. Sin una estrella clara, pero con varios secundarios de muchísimo nivel. Y lo más importante, siguen siendo ultra competitivos con los Henry, Vildoza, Polonara, Giedraitis, Fall, etc. Están arriba en la ACB y peleando por el play off en la Euroliga.

Sigue acumulándose las malas noticias en la enfermería cajista, la gota que no cesa. Sin contar a Milosavljevic, son cuatro los jugadores que se perderán este encuentro. El último en unirse fue Axel Bouteille, que tiene un esguince de grado dos en el tobillo izquierdo. Ahora la cuestión es si estará listo para el estreno en el Top 16, una fase que por su formato ofrece poco margen al fallo. Sobra decir que el Unicaja pierde mucho potencial anotador sin el francés. No dio plazos el club malagueño, que se remite a su evolución. La ausencia del alero hará que Abromaitis, que suele dar descanso a Thompson, tenga que multiplicarse en el tres y en el cuatro que los minutos de Darío Brizuela y Francis Alonso asciendan, al igual que los de Waczynski. Todo para rellenar los 20 que promedia Bouteille.

Un partido gordo que le llega al Unicaja cuando atraviesa un bache pronunciado. Hace más de un mes que no gana en el Carpena, perdió los tres últimos encuentros, y suma cinco derrotas en seis partidos. La situación no es para tirar flores y hay necesidad de ganar, por más que la Copa esté amarrada. Sólo se escaparía en caso de caer por más de 75 puntos, lo que resulta muy improbable. Hay fugas en la defensa y en el rebote y dentro también se es consciente. "Tenemos que jugar mucho mejor en defensa", eran las honestas palabras de Waczynski. Es un buen día para que no se quede nada más que en intenciones.