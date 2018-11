El don del equilibrio

El Unicaja cerró un octubre sobresaliente. Existía una lógica incertidumbre en los albores de la temporada, pero el inicio fue fulgurante. Ocho triunfos en una decena de partidos, por volumen de los meses más exigentes del curso, al que hay que unir el del Valencia Básket.

Los de Casimiro asustan en este inicio, siendo en números uno de los conjuntos más en forma del continente. Sacó partidos de toda índole y le compitió al Real Madrid en suelo capitalino, que marcha invicto aún. Un equipo con múltiples armas para amenazar, donde prima lo colectivo sobre lo individual. Un escenario que llama la atención aún más tras la salida de Nedovic, un jugador que llegó a tener uso de balón superior al 50%, lo que da un alcance real de su protagonismo en su último año en Málaga.

Jaime, Roberts, Wiltjer, Shermadini y Waczynski son los cajistas que lucen dobles cifras

Casimiro entiende su filosofía, con un par de marchas por encima, desde el colectivo. Existe una estadística en este comienzo que ofrece una visión real de lo que el conjunto transmite. En los 11 partidos disputados, hubo siete jugadores distintos que acabaron como máximo anotador, lo que supone una garantía tremenda a este nivel. Más aún en una idea de la que ahora son partícipes 10 jugadores, más participaciones puntuales, por el momento, de Dani Díez. El manchego quiere engancharlo. En Turín trazó el alero el camino para compensar la confianza que le tiene el entrenador cajista.

"No tenemos dependencia de nadie, vamos a tener dependencia del equipo", comentó Casimiro recientemente. No le falta razón al técnico verde. El Unicaja es uno de los equipos más equilibrados en la anotación de Europa. Entre la Euroliga y la Eurocup, lo que asciende a 40 clubes, solo hay tres equipos que tienen en sus filas a cinco jugadores que promedian 10 puntos o más en competiciones europeas. Los malagueños son uno y el Maccabi Tel Aviv y el Fiat Turín completan la terna. Circunstancia que da prueba del sentido colectivo de estos conjuntos. Sin embargo, no es sinónimo de éxito en los italianos, que aún no paladearon la victoria en el torneo europeo. Se explica esta estadística más desde la importante apuesta ofensiva tejida por Larry Brown. Se pudo dar fe en el choque del miércoles en el Palavela. Los israelís tampoco obtienen réditos, luciendo fuera del play off. Su media de anotación no rebasa los 85 tantos por noche.

En los de Casimiro Jaime (13.2), Wiltjer (10.6), Shermadini (13.4), Roberts (11) y Waczynski (10.2) están en dobles cifras. Se acerca Lessort (9.6). Curiosamente, el grueso de esta distinguida lista la copan los fichajes, lo que habla bien de su adaptación. El Unicaja anota 89 puntos por partido en la Eurocup. No se repite esta tendencia para los cajistas en la Liga Endesa. Solo Jaime (14.7), Shermadini (11) y Wiltjer (13.3) superan la decena. Los tres emergen como el sostén ofensivo del Unicaja en este arranque de campaña. La rozan Roberts, Salin y Lessort, todos con 9.7. El techo del equipo se sitúa en 90 puntos, baremo casi parejo al continental.

Hay un caso curioso en la FIBA Champions League, donde sí hay un grueso de escuadras con varios jugadores luciendo. Se trata del Unet Holon, el único con seis por encima de 10 puntos. Ganó tres partidos y perdió uno. Los israelís acarician los 90 puntos por choque (89.2) en la competición europea.