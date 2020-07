El Unicaja se queda sin los derechos en la ACB de seis jugadores

La ACB publicó la lista de jugadores sujetos a derecho de tanteo y como era previsible el Unicaja no inscribió a ninguno de los que terminaron contrato el pasado 30 de junio. Así, todos podrán negociar desde ya con cualquier club de la Liga Endesa sin ninguna cortapisa. El equipo malagueño ya no tiene ninguna potestad sobre ellos. El movimiento es lógico porque implica la oferta del 100% del salario que percibieron en la última temporada, con el riesgo de que no encuentren otro destino. Esto afecta a Josh Adams, Aleksa Avramovic (ya firmó con el Estudiantes), Melvin Ejim (hizo lo propio con el Buducnost), Marko Simonovic, Frank Elegar y Axel Toupane.

Hay un caso curioso y es el de Adam Waczynski, que tampoco se encuentra en la citada lista. No debe estarlo porque ya hay perfilado un acuerdo para su renovación. Sólo falta la oficialidad de que seguirá en Málaga una temporada con opción de otra más. Lo especifica bien la ACB en la nota que distribuyó. "Algunos jugadores incluidos en esta lista pueden haber renovado su contrato, si bien dicha renovación no está depositada aún en ACB", decía el escrito, que se ajusta a lo que ocurre en el caso del polaco.

Ha habido pocos jugadores sujetos a derecho de tanteo. La lista completa es la siguiente: Aaron Doornekamp (Valencia Básket), Zoran Dragic (Baskonia), Erick Green (Real Betis), Dejan Kravic (Obradoiro), Jordan Loyd (Valencia Básket), Shavon Shields (Baskonia) y Mike Tobey (Valencia Básket). También hay dos jugadores que han comunicado su intención de volver a la ACB. Se trata de Angelo Caloiaro y Jacob Wiley, teniendo sus derechos el Obradoiro y el Gran Canaria respectivamente. El segundo estuvo vinculado con el Unicaja hace unos meses y ahora tiene un acuerdo con el Joventut.