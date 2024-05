Freak Point, una tienda para frikis de lo más inclusiva

El pasado 15 de marzo marcó un hito importante para la cultura friki y la diversidad laboral en Málaga. Abrió sus puertas nueva tienda llamada Freak Point, ubicada en Nueva Málaga, que ha visto la luz gracias a un proyecto innovador que fusiona el mundo geek con la inclusión. Lo que hace que esta apertura sea aún más especial es que Alberto Martínez Ruiz, un joven de 30 años con autismo, es uno de los primeros empleados del establecimiento.

Freak Point es un nuevo concepto de tienda que forma parte de la cadena Comic Stores, pero con un enfoque diferente. Junto a la Fundación Autismo Sur están llevando a cabo este proyecto como un faro de inclusión. La franquicia ha afirmado que "siempre han creído en la magia de los cómics", pero esta vez "han querido ir un paso más allá, fusionando la pasión por el entretenimiento con un compromiso social".

Para Martínez, esta iniciativa significa más que un simple trabajo. "A nivel de proyecto laboral, es muy importante para las personas con autismo. Si todo sale bien, la idea es que de aquí a unos años abramos más tiendas en Málaga", comenta. "El objetivo es, sobre todo, que aunque se enfoque en personas con autismo, que también otras personas con otras condiciones se puedan ver beneficiadas. Al fin y al cabo, el mundo friki es un mundo muy amplio".

Martínez, graduado en Comunicación Audiovisual en la UMA, con un FP en imagen y fotografía, y un máster en 3D para cine y videojuegos, cuenta su experiencia y cómo llegó a formar parte de este proyecto pionero: "Cuando vi el anuncio de que estaban buscando personas con autismo estaba trabajando en un supermercado y quería hacer algo distinto"

También reflexiona sobre cómo ha cambiado la percepción de la sociedad hacia las personas con autismo y los aficionados a la cultura friki. "Antes, el mundo friki en general estaba muy estigmatizado. A día de hoy puedo decir que es una moda", explica. "Por tanto, ya no solamente se ha cambiado la estigmatización del autismo, sino también del mundo friki. Creo que poco a poco se irá normalizando más a las personas con discapacidad, y esta sociedad será más inclusiva".

"Las personas con autismo convivimos con una percepción del mundo que a menudo nos genera conflicto al interactuar con los demás", comenta Martínez. "Es importante entender que el autismo no es una enfermedad, sino más bien una condición. Cada persona con autismo es un mundo, con sus propias experiencias y desafíos. Algunos tienen un mundo interior muy grande, pero de tan grande que es, no sale de él".

Martínez ha compartido cómo el autismo se manifiesta en su vida diaria: "Por mi parte tengo la suerte de tener un autismo poco marcado, paso desapercibido. En mi caso tengo bastante hipersensibilidad, y tiendo mucho a disociar. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente se va. A veces la gente puede llegar a tacharnos de raros, pero tener autismo no es raro, es percibir las cosas de manera distinta".

Para el joven, trabajar en Freak Point es una oportunidad para estar en su elemento: "Tener autismo no me condiciona a la hora de trabajar. Me encanta interactuar con el público, y la cultura friki siempre ha sido mi pasión desde que era muy joven. Aquí, puedo ser yo mismo y disfrutar de lo que hago. Estoy en mi salsa".

Según Martínez, la forma correcta de interactuar con personas con autismo es comprender que cada uno de ellos es diferente, y tienen distintos comportamientos y necesidades. "Es crucial no destacar características como los tics nerviosos, ya que esto puede causar malestar. Lo más importante es tratar a cada persona con tacto y respeto", detalla.

También ha destacado los desafíos de diagnosticar esta condición, y la necesidad de una mayor concienciación: "El diagnóstico a menudo llega tarde, lo que puede llevar a confusiones con otros trastornos. Cada persona con autismo tiene una combinación única de características, y la detección temprana es fundamental".

Además, Martínez ha enfatizado en la importancia de la detección temprana y la inclusión desde la infancia, exponiendo que los padres y educadores "deben prestar atención" a los signos tempranos de autismo, como dificultades para sociabilizar o retrasos en el habla.

Sobre sus propias experiencias laborales, Martínez ha explicado que al presentarse a un puesto de trabajo es obligatorio informar sobre esta condición, pero que eso no le ha supuesto ningún obstáculo. Son muchas las empresas que buscan activamente personas con discapacidad, ya que a nivel legal tienen que cumplir ciertos requisitos de inserción laboral.

En cuanto a las medidas que deberían de tomar las empresas al contratar a alguien con autismo o algún tipo de discapacidad, Martínez ha señalado que lo primero es formar a esa persona con respecto al puesto del que vaya a encargarse, y ayudarla a adaptarse. Pero después hay que evitar darle un trato especial, o hacerla sentir diferente: "Muchas personas con TEA tienen altas capacidades, y somos capaces de rendir perfectamente, incluso a veces mejor que una persona normativa. Solo queremos que nos traten como a un trabajador mas".

Martínez también ha comentado que la inclusión laboral genera beneficios económicos y sociales para las empresas: "Contratar a personas con discapacidad puede ser más económico, ya que la empresa tiene que pagar una menos cantidad de impuestos. Además, promueve la diversidad y la equidad en el lugar de trabajo, lo que beneficia a toda la sociedad".

Desde la Fundación Autismo Sur, Norberto Nieto Camacho de TEAJobs, centro especial de empleo de la institución, ha compartido que la idea de abrir Freak Point surgió a través del grupo empresarial PNI Biznaga, del cual forman parte, al igual que Comic Stores.

A través de dicho grupo se propuso el proyecto de lanzar una segunda marca derivada de Comic Stores con tiendas más pequeñas: Freak Point. La compra de esta franquicia por parte de la fundación se hizo posible gracias a préstamos otorgados por Caixa Bank.

Pero el trabajo de la fundación en pos de la diversidad laboral es mucho más amplio, contando con programas de formación para el empleo dirigido a personas menores de 30 años con discapacidad de cualquier tipo, financiado por la Consejería de Empleo y el Fondo Social Europeo. Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar a los participantes como técnicos de apoyo para personas en situación de dependencia. "Hay que ayudar a toda la sociedad en su conjunto. Si pedimos inclusión debe de ser de forma recíproca, y tenemos que abogar por ella en todos los ámbitos que podamos", ha declarado Nieto.