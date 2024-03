Cómo y dónde ver en TV el Unicaja - Real Madrid

Duelo en las alturas de la Liga Endesa. El Unicaja, segundo de la liga española, recibe este domingo en el Carpena al líder de la competición, el Real Madrid. Este choque, el mejor que se puede ver a estas alturas de liga, puede poner al Unicaja líder si la victoria se quedara en Málaga. Las cuentas son claras. El Real Madrid va en primera posición de la Liga Endesa, con 21 victorias y sólo 3 derrotas, seguido muy de cerca por el conjunto de Ibon Navarro, en segundo puesto con 20 triunfos y 4 derrotas. En el enfrentamiento particular entre ambos jugado en la primera vuelta, el equipo malagueño se impuso por 93 a 99, por lo que, en caso de una nueva victoria del Unicaja, conseguirá auparse como nuevo líder de la clasificación al tener el basket averaga particular a favor con idéntico balance de victorias y derrotas.

Hay que remontarse a la jornada 2 de la temporada 2017-18 para ver al Unicaja en lo más alto de la clasificación de la Liga Endesa por última vez, aunque de forma anecdótica con tan solo dos partidos jugados. Más mérito tuvo la temporada 2014-15, en la que los malagueños fueron líderes de la competición en la jornada 28. Curiosamente, de aquella plantilla hay un superviviente en el actual Unicaja: Will Thomas. La conquista de la primera plaza no será fácil, nunca lo es en la denominada mejor liga nacional de Europa, la Liga Endesa. El Real Madrid dirigido por el exentrenador del Unicaja Chus Mateo, no lo pondrá fácil, ni mucho menos. El conjunto blanco es reciente campeón de la Copa del Rey y gran dominador no solo de la clasificación de la liga, sino también de los apartados estadísticos.

Fecha y Horario

El Unicaja-Real Madrid, correspondiente a la Jornada 25 de la ACB, se jugará en el Martín Carpena el domingo, 17 de marzo, a partir de las 18:30 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido será retransmitido por Movistar Plus+ (dial 7), Movistar Deportes (dial 63) y por ⇒Unicaja Baloncesto Radio