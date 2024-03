Unicaja - Real Madrid: Manjar de los dioses (18:30)

Unicaja y Real Madrid. Puro caviar baloncestístico. La mejor coincidencia dentro de una ACB extremadamente competitiva, extrapolable a lo europeo, porque solo el equipo malagueño ha mantenido la velocidad infernal del líder de la Euroliga, y máximo favorito a revalidar la corona europea. Ahí aparece la resistencia del Unicaja, vestido de Robin Hood, que busca colocarse líder de la competición si vence al equipo madridista en el Carpena (18:30 horas). En ese punto estamos. Bien entrado marzo y un duelo directo con el Real Madrid. Hay que pellizcarse, disfrutar y valorar este proceso mágico, que permite al Unicaja volver a pulsos con la élite. Se gane o se pierda, no varía la hoja de ruta, idea que es compatible a la oportunidad sugerente que se presenta, de dar un golpe a la competición, también de prestigio, por esos efectos mediáticos que dan el ganar al equipo blanco. Vértigo, porque elevaría unas expectativas ya por las nubes. Pero lo importante es saborearlo. Con ese rostro del Carpena en las noches grandes, no de antaño, porque se acumulan un puñado en los últimos meses. Valorar el camino. Y si hay sorpaso, pues bienvenido sea. Pero como ha dicho Ibon Navarro en alguna ocasión: "Si tratas de sacar pecho, te lo hunden rápido".

Se tenía al Real Madrid en la cabeza hace días, pero el Unicaja ha logrado esquivar obstáculos. En Lugo y Bursa, situaciones y competiciones diferentes, pero resueltas con solidez y alma competitiva, esa remontada final en Turquía vuelve a manifestar el carácter del equipo de Ibon Navarro, imposible de noquear. Baloncesto sin ser brillante, pero se crecerá en las próximas semanas, cuando se acerque esa zona de títulos. Ganar es muy difícil, y la plantilla muestra una fiabilidad impresionante, una Copa que queda totalmente cicatrizada. Tendrá Ibon disponible a todos sus jugadores, por lo que habrá que descartar, el más doloroso hasta la fecha, por la magnitud del partido. En lo técnico, algunos jugadores van incrementando su nivel en la última fase de competición. Imprescindible el recuperar a Perry, fatigado por las Ventanas y que viene de hacer un buen partido en BCL; o Carter, desdibujado en Copa, y un rendimiento interesante en los últimos partidos, ejecutando al Tofas con un triple final. Todos los jugadores vienen dando visos. Hay que optimizar todo lo que se tiene, más en un partido con el Real Madrid, donde se bordeará la perfección si se quiere tener chance.

Hay runrún sobre un bajón reciente del Madrid, reconocido por el propio Chus Mateo. Tres derrotas seguidas en Euroliga, ya una maquinaria mediática encendiendo alarmas. Situaciones con la que conviven los equipos grandes, en particular el madridista. Pero viene de tomar Bolonia en Euroliga, recuperando solidez y confianza. Y es el Real Madrid. Da igual el marco, con esos registros, únicos en Europa, siempre será extremadamente temible. Hace un mes arrasaba en la Copa, con armas de destrucción masiva, exclusivas en su especie. El factor Tavares, que lo suple un gran Poirier, el desequilibrio de Campazzo o el talento de Musa y Hezonja. Pero es que también está Deck, la jerarquía de Llull, que sentenció el partido de la temporada pasada, o la potencia de Yabusele. Es una plantilla asombrosa, habitual en el Madrid, pero es difícil encontrar un parangón, tampoco en la hegemonía de la etapa Laso. Simbólica la vuelta de Carlos Alocén a Málaga, donde se lesionó de la rodilla hace dos años, recuperación que fue compleja. Y de Chus Mateo, reforzado y asentado en un puesto de privilegio pero también peligroso, contestando con títulos. También un partido con peso para el Madrid, que no contará con Sergio Rodríguez, Rudy y Causeur. Pero qué más da. Tendrá que ejercer peso el Carpena, con todo vendido hace dos meses. A saborear este manjar de los dioses. ¿Y por qué no soñar?