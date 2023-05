El vestuario de Unicaja se centra en el Lenovo Tenerife: "La gente tiene rabia"

No fue la Final Four soñada por el Unicaja, quien quedó cuarto ante su afición, tras haber caído en semifinales ante el Telekom Bonn (67-69) y contra el Lenovo Tenerife (79-84) en el tercer y cuarto puesto. Un varapalo duro para el vestuario de Ibon Navarro, el cual conocía de la ilusión que había despertado esta competición para la hinchada cajista, así lo confirmaba Darío Brizuela: "El deporte es así, estábamos muy felices de que fuera aquí, pero sabíamos que no iba a ser más fácil por eso. Ha salido así y ha sido una pena sobre todo por la gente, porque estaban con el equipo a tope. Habrá que esperar al siguiente año". Además, el escolta vasco no se escondió y fue crítico con el juego desplegado por el equipo: "El balance de la Final Four no es bueno, no se ha ganado ninguno de los dos partidos, y las sensaciones no son del todo buenas. Aunque nos quedan unos play off por delante y jugamos contra ellos de nuevo la semana que viene y la siguiente y la siguiente. Toca ver que ha pasado, desconectar un poco también y prepararnos bien".

Mientras que su compañero Yankuba Sima intentaba pasar página rápido: "No ha sido un torneo muy bueno para nosotros, pero queda levantar cabeza y mirar hacia delante". Eso sí, Brizuela se quedaba con la parte positiva de este corto torneo, donde se vio a un Unicaja que nunca le perdió la cara a ambos partidos a pesar de estar con una desventaja de dos dígitos: "Eso es bueno. El equipo no se desconecta nunca y pelea bien los partidos. Pero en torneos como este de 80 minutos, que hemos tenido unos 20 malos, eso perjudica mucho y se paga al final con derrotas. De cara no solo al futuro, sino a un futuro más inmediato como es el play off es algo que se debe mejorar". Después de la derrota, hubo charla en el vestuario de Los Guindos, algo que confirmó el pívot de Girona: "Sí hubo, pero siempre no se puede ganar, así es la vida. Sin embargo, estamos bien para mirar hacia delante".

Avisaba Ibón Navarro hace algunas semanas que en algún momento de la temporada llegarían las derrotas y, precisamente, Unicaja acaba de encadenar tres seguidas. Algo que no preocupa al 8 verde, quien recuerda la complejidad de los rivales con los que se han medido en esta Final Four: "Hay que tener en cuenta que hemos perdido contra el mejor equipo de Alemania y Tenerife, que son uno de los mejores de España y el mejor equipo de la historia de esta competición. Hay que ser realistas, somos un equipo nuevo que está en construcción todavía. El resultado de la Copa del Rey fue un buen resultado, pero hay que seguir construyendo para seguir haciendo buenas cosas". Es más, Sima recalcó que no siempre es posible conseguir vencer: "Nosotros cada vez que salimos a la pista intentamos ganar, pero no siempre se puede hacer".

Respecto al encuentro contra Lenovo Tenerife de este próximo domingo a las 12:30 horas en el Martín Carpena, donde se decidirá la cuarta plaza de cara a los play off por el título. Sima se mostraba confiado de cara a dicha cita: "Está claro que es un rival directo y estamos mentalizados para el partido del domingo porque se va a decidir el cuarto puesto. Toca intentar ganarlo". Mientras que Barreiro confesaba que el vestuario llega con ganas y, además, hablaba sobre su estado físico: "Me encuentro bien físicamente, es cierto que ha sido algo extraño para todos reestructurar la plantilla a 12 jugadores, porque veníamos de muchos meses siendo menos. Físicamente estamos todos bien, ahora tenemos una semana muy importante para preparar el partido ante Lenovo Tenerife y la gente tiene rabia y muchas ganas de mostrar una cara diferente a esta".