Un Martín Carpena de gala se queda con la miel en los labios

El Martín Carpena presentó una gran entrada para el partido del tercer y cuarto puesto de la BCL que enfrentaba a Unicaja contra el Lenovo Tenerife, un encuentro que se anticipaba como una final, pero que quedó como el plato fuerte antes de disfrutar del Hapoel de Jerusalén frente al Telekom Bonn. Sin duda, fueron unos buenos teloneros si esto se tratase de un concierto. La afición malagueña llegó al pabellón todavía algo desilusionada por tener que jugar a las 17:00 horas y no a la esperada, la final de las 20:30 horas. Sin embargo, en las gradas del Martín Carpena se recordaba que se prefería caer de la forma que se hizo el viernes ante el combinado alemán y eso que se confirmaba que fue uno de los peores encuentros de la plantilla de Ibon Navarro esta temporada en casa.

La hinchada malagueña se hizo notar durante los 40 minutos del partido, debido a la ausencia de las dos aficiones de los equipos citados a la final, quienes con el permiso de la de Unicaja y Lenovo hicieron más ruido en semifinales. Por fin, este fin de semana el Martín Carpena volvió a ser el de esta temporada y se hizo notar desde la presentación de ambos conjuntos, donde se aplaudió de forma especial a Kendrick Perry. Después de que el base estadounidense se marchase bastante tocado anímicamente tras errar la canasta que hubiera mandado el partido ante el Bonn a la prorroga. También, se le recordó a Jaime Fernández su mala temporada vistiendo la camiseta de Los Guindos y se le recalcó cuando saltó a la pista desde la bancada.

Al igual que el primer día de esta Final Four de la BCL, el verde fue el color dominante en las gradas del pabellón, donde la mayoría de los aficionados apostaron por enfundarse la camiseta cajista y amarrarse la bufanda del equipo de Los Guindos para alentar a sus guerreros. Aunque en esta ocasión, el nerviosismo disminuyó y el Fondo de Animación vivió el encuentro sentado, mientras que en la semifinal lo hizo todo el tiempo de pie. Es cierto que en dicha cita se debía competir con la ruidosa hinchada alemana. El factor Carpena volvió a ser determinante cuando el conjunto cajista lo necesitó y se hizo notar cuando los colegiados señalaron una técnica al capitán Alberto Díaz por flopping o a Ibon Navarro por discutir una decisión. Varias decisiones dudosas encendieron a la grada, también se indicó falta técnica a Osetkowski, la cual realizó el famoso grito de "manos arriba, esto es un atraco" y animó para intentar meter al Unicaja cuando se puso 15 puntos abajo en el electrónico.

Rugió el Carpena en el último cuarto, sabedor de su importancia y su presencia devolvió al equipo de Ibon al encuentro, llegándose al último minuto con vida. Parece mentira, pero esta afición también juega. Sin embargo, no fue posible y de nuevo la falta de acierto condenó a los cajistas, los cuales cayeron 79-84. A pesar de eso, la afición vitoreo a los suyos por haberles devuelto la ilusión esta temporada y agradeció su esfuerzo, aunque no sirviera para colgarse la medalla de bronce. Una pena que esta Final Four de la BCL tan peleada porque se quedase en la Costa del Sol haya terminado con un sabor tan amargo. La hinchada verde permaneció de forma respetuosa durante la entrega de premios y cantó "Málaga, Málaga" para hacerse notar y demostrar a sus jugadores que estuvieron a la altura de la situación.