Jaime Fernández y el recibimiento del Carpena: "Respeto los abucheos"

Jaime Fernández acompañó a Txus Vidorreta en sala de prensa. Fin de semana especial para el madrileño en particular por regresar a Málaga, el calendario hizo de rogar ese reencuentro con el Carpena y la afición cajista, que recibió a su exjugador con un sonido de viento imponente, aunque fue descendiendo con el transcurso del partido. "Pues me he sentido bien, la verdad que Málaga ha sido mi casa durante mucho tiempo, le guardo un cariño especial. Tenía la posibilidad de ver amigos, familia; me he sentido muy bien. Luego en la pista he tenido de todo, un partido peor y otro mejor. Sobre los pitos, si la gente ha mostrado su disconformidad, es algo que no puedo controlar mucho, ya hablé en su momento, que parecía que a la gente le había molestado que celebrara algunas canastas en mi casa. Tampoco puedo controlar lo que le moleste a cada uno, simplemente ahora visto la camiseta de Lenovo Tenerife y estoy encantado de formar parte de este club, siempre he sido así. Respeto que la gente me pueda abuchear como parte del juego, en Málaga di lo máximo, ahora lo doy por otro club. A seguir, quedan cosas muy bonitas por jugar ante el Unicaja; tengo la sensación que cada partido va a ser una batalla igual o más intensa que la de hoy, se vienen cosas bonitas por jugar y ya está".

Dio valor al hito de Lenovo Tenerife. "Es una victoria muy importante para nosotros, Tenerife ha estado haciendo las cosas muy bien estos cinco años y yo me incorporé a un gran proyecto intentando ayudar. Cuando lo hice y hablé con Txus y Aniano, les dije que quería competir por todos los títulos. Sabemos lo difícil que es ganar, pero tengo la sensación de poder estar cumpliendo, el estar siempre rondando los títulos. Estoy encantado de jugar estos partidos, no verlos desde la grada y la tele, vamos a por más y creo que podemos competir por estar más arriba. Soy feliz por estar aquí, esta medalla es muy importante para nosotros, la BCL está mejorando año tras año. Es un honor esta medalla, está claro que nos habría gustado la de oro, pero estamos contentos".