Afectados por cortes en Vélez-Málaga: “Es un inconveniente tener un bar y no agua para lavar los platos”

Los recientes cortes de agua en el municipio de Vélez-Málaga han dejado a los residentes preocupados por la persistente sequía que ha afectado a la comarca en los últimos años. Las declaraciones de vecinos reflejan la angustia y el impacto que los cortes de agua han tenido en sus vidas cotidianas, desde dificultades para ducharse hasta la realización de tareas domésticas esenciales.

La respuesta a los cortes de agua se ha convertido en un ejercicio de previsión para la mayoría de las comunidades de vecinos, quienes han optado por almacenar agua en bidones como medida para abastecerse durante las horas de corte. Sin embargo, esta solución no es universal, ya que un significativo número de personas enfrenta una realidad diferente: sin reservas de agua, se ven obligadas a medir su consumo con cuenta gotas y recurrir a la compra constante de agua embotellada, llenando cubos y recipientes con sumo cuidado para hacer rendir el recurso en medio de la escasez.

Hasan, quien ha vivido en el municipio durante tres años, compartió sus observaciones sobre los inconvenientes que los cortes de agua han traído a su rutina diaria. "Bueno, al principio no fue un gran problema. Pero ahora, cuando te levantas, no puedes ducharte y sabes que no puedes usar el baño durante la noche", expresó Hasan. Además, mencionó que la inseguridad en los horarios de los cortes de agua ha llevado a muchos residentes a almacenar agua en cubos y comprar agua embotellada como medida de precaución. "Lo que no es normal es que un día te corten el agua una hora antes y al día siguiente dos horas más tarde, vives en una incertidumbre constante y sin estar preparado".

La falta de un suministro de agua constante también ha afectado a los negocios locales. Adolfo Aragüez, otro vecino, señaló que bares y restaurantes han enfrentado dificultades debido a la interrupción del suministro de agua. "Imagina un bar en pleno verano, donde la actividad está en su apogeo, y de repente no pueden utilizar agua para limpiar o lavar platos. Es un gran inconveniente", dijo Adolfo. Además, resaltó que los cortes de agua han afectado la calidad de la experiencia turística en el municipio.

Según las declaraciones de un vecino de la zona, si la situación lo requiere, estaría dispuesto a aceptar un aumento en el precio del agua como medida para asegurar un suministro más constante y confiable. "No me importaría pagar más dinero por una botella de agua si eso hace que construyan la desaladora lo antes posible, porque de aquí, a que la construyan, podemos morirnos".

Alex Aria, propietario de la heladería Tramontana en la localidad de Torre del Mar, alzó su voz en preocupación por la constante interrupción en el suministro de agua en la región. "Estos cortes repentinos están dejando una importante negativa en la reputación y la percepción que los turistas tienen del lugar", destacó el empresario. Aunque la heladería ha logrado sortear la adversidad gracias a su sistema de enfriamiento a base de agua, enfrenta desafíos notables en otros aspectos de su funcionamiento.

Aria señaló que proporcionar agua a los clientes y mantener las instalaciones limpias se ha convertido en una tarea delicada, debido a la incertidumbre en los horarios de corte. Incluso con una planificación cuidadosa, la posibilidad de cerrar los aseos en momentos de alta demanda, podría generar molestias en los visitantes.

La comunidad empresarial local se están planteando soluciones conjuntas, sugiriendo la opción de un corte de agua planificado durante todo un día, distribuido en diferentes intervalos. Esta estrategia, según ellos, podría ser una alternativa viable para mitigar los inconvenientes y mantener una experiencia turística fluida y agradable para todos los visitantes del municipio.

Vecinos del municipio requieren una mejora de infraestructuras

Los residentes instaron a las autoridades a buscar soluciones a largo plazo para garantizar un suministro de agua confiable en la localidad. La construcción de una desaladora ha sido una propuesta recurrente, ya que podría ayudar a aliviar la dependencia del suministro de agua de fuentes naturales, especialmente en tiempos de sequía.

Algunos residentes también han señalado la necesidad de mejorar las infraestructuras existentes para captar y conservar el agua de lluvia, en lugar de dejar que se pierda en momentos de precipitación. Un residente del municipio remarcó el despilfarro de lluvia que se ha obtenido debido a una avería en una de las infraestructuras: "Eso pasó hace mucho y siguen sin cambiarlo".

Restricciones similares hace más de una década en Vélez-Málaga

La escasez de agua en Vélez-Málaga no es un problema nuevo, ya que, según un vecino de la zona, Adolfo Aragüez, ocurrió un período similar hace poco más de una década. En aquel entonces, la falta de depósitos de almacenamiento de agua complicaba aún más la situación, a diferencia de la actualidad en la que la mayoría de los bloques y casas individuales cuentan con esta medida preventiva. Adolfo destacó la dificultad en aquellos tiempos para contar con depósitos, lo que empeoraba la crisis hídrica.

Aunque han pasado más de 10 años desde entonces, el veleño señaló que el problema no se ha resuelto completamente en este período: "La naturaleza ya nos avisó una vez y no le hemos hecho caso".