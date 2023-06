Vélez-Málaga, ante la crisis hídrica: "La situación es crítica"

Vélez-Málaga y la comarca de la Axarquía están actualmente enfrentados a un desafío mayúsculo por la escasez de agua. Ante esta situación crítica, Jesús María Claros, concejal del Agua, y Rocío Ruiz, edil de Medio Ambiente del municipio, han anunciado una serie de medidas destinadas a reducir el consumo de agua ante la "situación crítica" en la que se encuentra el municipio. Estas incluyen restricciones en el suministro de agua durante las horas nocturnas y un llamamiento a la concienciación ciudadana para optimizar el uso de los recursos hídricos.

El embalse de La Viñuela, principal fuente de abastecimiento de agua para Vélez-Málaga y Torre del Mar, se encuentra en una situación alarmante con tan solo el 9,1% de sus reservas acumuladas. Estos niveles históricamente bajos en sus 34 años de existencia han generado la necesidad de implementar medidas urgentes para garantizar el suministro de agua durante la temporada estival. Los cortes nocturnos en el suministro son una medida de emergencia adoptada con el objetivo de evitar el agotamiento total de las reservas y asegurar que tanto la población como la economía local tengan acceso al recurso hídrico imprescindible.

El abastecimiento de agua en la zona se realiza a través del pantano de La Viñuela y el pantano del Limonar. Sin embargo, debido a un recorte de 120 metros cúbicos por segundo en el suministro desde el pantano, "se ha vuelto imperativo tomar medidas para garantizar el suministro y prevenir futuros cortes de agua", declaró Claros. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha establecido como objetivo prioritario lograr una reducción del consumo de agua que requerirá un esfuerzo conjunto de toda la comunidad.

La concejala de Medio Ambiente ha destacado la importancia de hacer un uso consciente y responsable del agua, especialmente en actividades como la limpieza y el riego, donde se utiliza una cantidad significativa de agua no potable. "Es fundamental comprender que el agua es un recurso limitado y que su uso es responsabilidad de todos", enfatizó Ruiz. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de optimizar el riego utilizando agua no potable y concienciar sobre la necesidad de reducir el consumo de agua en actividades diarias, como el riego de jardines y la limpieza de automóviles.

El concejal del Agua explicó que se han implementado cortes de agua durante la noche con el objetivo de minimizar el impacto en la población. Sin embargo, reconoció que estas restricciones podrían generar inconvenientes, por lo que solicitó comprensión y paciencia a los vecinos. El objetivo principal es garantizar un suministro continuo de agua durante el día y evitar cortes más drásticos. Para lograrlo, "es necesario que todos los ciudadanos se comprometan a reducir su consumo de agua".

Claros subrayó la importancia de superar el objetivo del 20% de agua para prevenir futuros cortes más severos. "La situación de sequía persistirá si no se toman medidas eficientes y si no se cuenta con la colaboración de toda la comunidad", declaró el concejal. Además, resaltó la responsabilidad de los ciudadanos de cerrar el grifo cuando no se esté utilizando el agua, así como de tomar conciencia sobre el uso responsable del agua en actividades cotidianas como la ducha. "Estas acciones clave son fundamentales para hacer frente a esta emergencia hídrica y garantizar la sostenibilidad del recurso en el largo plazo", concluyó el concejal.

Otros localidades afectadas

El municipio de Iznate también ha tomado medidas para hacer frente a la sequía. Una de ellas es el corte del suministro de agua de abastecimiento en las áreas dispersas del municipio desde las 22:00 hasta las 10:00 del día siguiente, con el objetivo de reducir el consumo al menos en un 20%. Esta medida se mantendrá en el tiempo para asegurar el abastecimiento de agua en el casco urbano tanto como sea posible.

Además, se han restringido el uso del agua de la red de abastecimiento exclusivamente para uso humano, prohibiendo el riego de plantas, jardines, césped, árboles frutales, llenado y rellenado de piscinas, lavado de vehículos, baldeo de calles y cualquier otro uso.

En Almáchar, el alcalde, Antonio Yuste, ha informado de la suspensión temporal del suministro de agua desde la medianoche hasta las 7:00 a partir de este viernes. Además, se ha procedido al corte del suministro de agua en las fuentes públicas, excepto aquellas con circuito cerrado o que no dependan de la red pública.

Asimismo, El Borge, también se ha sumado a la causa. El Ayuntamiento del pueblo aconseja a los residentes no almacenar agua potable que pueda desperdiciarse. El corte de suministro en El Borge se realizará desde la medianoche hasta las 7:00.