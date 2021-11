Vélez-Málaga aprueba una modificación del PGOU para ampliar centro comercial El Ingenio

El portavoz de Andalucía Por Sí, José Pino, votó en contra porque según dijo “ no podemos permitir que nuestros empresarios locales se vayan hundiendo poco a poco sin hacer nada por evitarlo, mientras que por las grandes superficies se aprueba todo de manera rápida y efectiva, tenemos que mirar por nuestra ciudad y el tejido comercial para nosotros es muy importante”.

María José Roberto pasa al grupo no adscrito

La concejal María José Roberto pasó al grupo no adscrito tras confirmar su renuncia a las delegaciones por no contar con el apoyo a sus propuestas del Brick Beach, el proyecto para construir una planta de escombros para regenerasr las playas de Mezquitilla y Lagos. Según dijo, se ha visto “forzada” a dar este paso y reclamó los mismos derechos que en el gobierno anterior concedió al ex edil de Ciudadanos, José Antonio Moreno Ocón.