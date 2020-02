El Carnaval de Málaga recupera el Festival de la Alegría

El Carnaval de Málaga recupera en el año del cuarenta aniversario el histórico Festival de la Alegría. Fiesta celebrada este domingo en la plaza de la Libertad, donde cantaron un total de seis agrupaciones ante más de un centenar de carnavaleros, que no dejaron pasar la oportunidad de vivir el carnaval en la calle. La Fundación del Carnaval aprovechó para montar una barra y algunos aperitivos para que el público pudiera tomar algo mientras disfrutaban del bombo y el platillo.

El orden de actuación fue Salvatore ere el que va a queda por la mia mama, Antología el Loco, Por mucho que me gasta no me dura los empastes, Ciudad del Paraíso, Los de huelin y El cantón de Málaga. La comparsa por excelencia de Cádiz, el primer y segundo premio de comparsa del concurso de Málaga, y el segundo y primer premio de murga del concurso oficial de canto de Málaga. Antología el loco se presentaba con el lema de Cádiz Resiste, cuna de la libertad: llena de libertad, llena de juventud y llena de Carnaval.

Cantaron el primer pasodoble que Juan Carlos Aragón escribió con motivo del nacimiento de sus hijos. Segundo pasodoble para defender la máxima libertad de expresión que es lo que más se defiende en el concurso de carnaval de Cádiz. Terminaban cantando la presentación del primer premio que obtuvo esta comparsa por primera vez en el concurso de Cádiz. No dejaron pasar la oportunidad para recordar su época canalla de chirigoteros y cantaron dos cuplés con mucho arte.

Para finalizar la actuación de la comparsa se unieron en una sola voz la plaza y la agrupación para dedicar el credo al gran capitán Juan Carlos. La murga Por mucho que me gasta no me dura los empastes, bajo la dirección de Norman Plaza Martínez y letra de José Manuel Gómez-Vizcaíno López, con su característico tipo de boxeadores muy peculiares remataban sus golpes al aire libre con muchos toques de humor y figurantes que aportaban el punto más carnavalero.

La comparsa Ciudad del paraíso, dirección de Rubén Tejada Pedraza y letra de Miguel Gutiérrez Jansen a ritmo de 3x4 y su gran poderío vocal, volvía a dejar su calidad en cuanto a letras y música. Con una puesta en escena de lo más movida se presentaba esta comparsa, pidiendo la revolución por y para nuestra Málaga. Una vez más Carlos Pariente y su murga Los de Huelin conseguía arrancar numerosas carcajadas con un tipo muy reconocible para los malagueños. Un dominguero cualquiera que va a la playa de Huelin con tantos bártulos que cuando terminan de montar es la hora de irse. El plato fuerte de esta murga es el popurrí tan patente en nuestra ciudad. Sin duda, el Carnaval de Málaga y en concreto la modalidad de murga va a perder mucho con el adiós de Carlos Pariente.

El carnaval salta a la calle con agrupaciones que dejan un buen sabor carnavalero

Por último actuaba la comparsa El cantón de Málaga, dirección de Juan Luis Leal Gallardo y letra de Jesús Gutiérrez Fernández. La comparsa empezó dirigiéndose al público con el deseo de poder disfrutar el carnaval en la calle y fuera de micros. Defensores de la Málaga más libre se declaran la máxima resistencia contra la mafia y el saqueo de los políticos por convertir nuestra ciudad en una simple fachada para aquellos que vienen de fuera. En el primer día de calle del Carnaval de Málaga pudimos disfrutar de las primeras agrupaciones, el Carnaval salta a la calle con agrupaciones que dejaron un muy buen sabor carnavalero. Un año más el conjuro de canto, público, patronato y 3x4 cuajaron un día para el recuerdo de la historia del Carnaval, fiesta de la libertad y de las verdades.