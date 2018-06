Consejos para cuidar las cervicales

Sujetar el teléfono con el hombro, un gran error

Los fisioterapeutas recuerdan que para cuidar las cervicales es importante que los movimientos del cuello se hagan con suavidad, evitando sacudidas violentas. Aconsejan sustituir los bolsos grandes de una sola asa por mochilas o bolsos pequeños y que cuando haya que coger peso, debe hacerse de manera compensada entre ambos brazos. Asimismo, recomiendan utilizar bancos o escaleras cuando se tengan que coger objetos de lugares elevados para no inclinar la cabeza hacia atrás. No es bueno dormir boca abajo o con una almohada demasiado alta. Advierten que "en ningún caso" debe sujetarse el teléfono con el hombro. Por otra parte, recomiendan incorporarse hasta quedar sentado con la ayuda de cojines si se ve la televisión o se lee en la cama, y no hacerlo nunca elevando el cuello. Además, en los casos en los que se lea sentado en una silla, ya sea un libro o un dispositivo electrónico, aconsejan tratar de hacerlo desde una posición recta, sin doblar la cabeza hacia el libro. Por último, recuerdan a todo aquel que trabaje frente al ordenador que se debe situar la pantalla a la altura de los ojos, manteniendo la espalda y el cuello rectos y apoyados en el respaldo.