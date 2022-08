Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga: "Los jóvenes deben vigilar siempre su vaso en las casetas"

Nacido en 1957 en Ojén (Málaga), el pediatra Pedro Navarro es presidente del Colegio de Médicos de Málaga desde julio de 2021. Estudió Medicina en la Universidad de Sevilla, licenciatura que acabó en 1981. En la actualidad compagina su trabajo en el Centro de Salud Jesús Cautivo con su consulta privada en el Centro de Málaga.

–¿Solía acudir a la Feria de joven?

–Sí, yo soy de Ojén, de un pueblo de Málaga. Por eso, mi vida en Málaga comenzó prácticamente cuando me casé. Empecé a venir a Málaga en los años 80 y por supuesto mi vivencia de la Feria es muy gratificante y mantengo muy buenos recuerdos. La primera Feria que yo recuerdo es la de Teatinos, antes de que se trasladara al Cortijo de Torres, y por supuesto soy muy partícipe y muy amante de la Feria.

–¿Cómo valora el cambio estos años?

–Ha ido a mejor porque la Feria en el Cortijo de Torres está mejor estructurada. Siempre los cambios resultan un poco enigmáticos. Por ejemplo, el cambio hacia el Cortijo de Torres también fue un poco polémico, pero yo creo que allí hay un montaje y unos servicios operativos de mayor calidad.

–¿Qué cree que se debería mejorar?

–En la seguridad sobre todo, tanto en la Feria del centro como en la Feria del Cortijo de Torres, para que se pueda ir tranquilamente con la familia y no tener ningún tipo de incidente. También debería mejorarse la accesibilidad en la medida de lo posible. Y es importante que todos los ciudadanos guardemos las formas y que la gente evite ir descamisada.

–Desde el Colegio de Médicos, ¿qué precauciones deben tomar los ciudadanos en esta Feria?

–Desde el Colegio de Médicos pedimos moderación tanto en la comida como en la bebida alcohólica, que hay que tomarla con sensatez. La hidratación también es fundamental, sobre todo en los niños. Los más pequeños deben estar hidratados debido a las altas temperaturas. Además de cubrirnos con sombreros o no exponernos directamente al sol, tener una buena hidratación tanto en adultos como en niños es fundamental.

–Todos los años surge alguna noticia relacionada con agresiones sexuales en la Feria. ¿Qué podemos hacer como sociedad para combatirlas?

–Ahora estamos en plena actualidad con la psicosis de los pinchazos. Lo primero que debe haber es una buena seguridad: que haya Policías, seguridad privada, cámaras... Todo lo que tenga que ver con la seguridad relaja a los ciudadanos. Y también es primordial que la sociedad esté mucho más educada. Tenemos que educar desde los colegios. Debemos tener más largura de miras y empezar a trabajar con los niños en el respeto a las personas y al otro sexo. Se debe enseñar a hacer un uso de la libertad que no interfiera con la libertad del otro.

–¿Cree que se producirán un incremento de casos de sumisión química en la Feria?

–Yo creo que no, no hay por qué ser alarmista. No tenemos por qué estar asustando a la población. Lo que sí es evidente es que tenemos que tener precauciones. Yo le recomendaría a las personas jóvenes que acudan a las discotecas o a las casetas que no dejen su vaso sin control. Sé que es difícil, pero deben hacerlo porque en el momento que se descuidan le pueden añadir algún tipo de sustancia para causarles adormecimiento y así disminuir sus cualidades físicas y poder provocarles una agresión o cualquier otro tipo de situación grave. Además, en caso de notar cualquier pinchazo o mareo, rápidamente se debe acudir a un Centro Hospitalario y comunicarlo a los responsables de la caseta. También es muy importante que acudamos a este tipo de ocio acompañados, que no vayamos solos.

–¿Considera suficiente el Plan trazado por el Ayuntamiento para tratar los casos de sumisión química, como la instalación de Puntos Violeta?

–Todo lo que sea facilitar y poner medidas que otros años no se han puesto, bienvenidas sean. Lógicamente no podemos poner un Policía o un guardia de seguridad detrás de cada individuo. Pero todas estas medidas, además de que son disuasorias, dan tranquilidad a la población. Y creo que, además, persuaden de cometer cualquier tipo de agresión a las personas que puedan tener un comportamiento o una actitud violenta. Se trata de una medida importante. Posiblemente haya que hacer otro tipo de normas o tomar más decisiones, pero el tiempo lo dirá.

–Con relación al Covid, ¿Hemos superado ya la pandemia o debemos seguir aplicando medidas de seguridad, sobre todo en estos días de fiestas?

–La incidencia acumulada ha bajado bastante, aunque el virus sigue ahí. Yo recomiendo que los espacios estén lo más ventilados posible, sobre todo las casetas, donde debe lograrse una buena circulación del aire. Eso afortunadamente en las casetas de la Feria del Real lo tenemos asegurado porque por el mismo calor siempre hay una ventilación importante. Y en espacios cerrados, como ascensores, yo recomiendo que la gente se pongan la mascarilla, que debe estar en el traje, en el bolso... y dependiendo de la situación, ponérnosla o no.

–Sobre el alcohol y la Feria, ¿Cuánto es seguro beber?

–Es una pregunta difícil de contestar. Como todo en la vida, hay que beber con tolerancia. La tolerancia al alcohol no es la misma para todos; depende de la edad, de la masa corporal o del hábito que tiene cada uno con el alcohol. Cada uno sabe su límite, pero es importante que ese límite no lo pasemos. El alcohol puede ser una bebida placentera que facilita las relaciones sociales y acompaña a la buena comida, pero no tiene que ser el protagonista. Tanto el alcohol como la alimentación deben tomarse con moderación. Porque las comidas copiosas no son ni necesarias ni sanas.