Como todo en esta pandemia va dando bandazos, no es de extrañar que un día sí necesitemos llevar guantes, y al otro no; que por la mañana las mascarillas sean fundamentales y que por la tarde la Organización Mundial de la Salud diga que, bueno, tampoco son tan imprescindibles… Y ante la incertidumbre, es normal que muchos se lo estén montando por su cuenta y hayan decidido que, si bien la cosa no está como para comprarse un coche o una moto, sí está bien para agenciarse una bicicleta con la que mejorar su movilidad y, al mismo tiempo, decirle hasta luego al transporte público.

Ante esta conclusión a la que han llegado muchos creyendo que eran pocos los que lo habían pensado, los negocios de venta y talleres de bicicletas han recibido una gran remesa de nuevos entusiastas. No sabemos si el entusiasmo será efímero o será una pasión para toda la vida, pero estamos seguros que este verano será una prueba de fuego para cada uno de estos ciclistas amateurs que ven en este medio de transporte la forma perfecta de desplazarse de aquí para allá esquivando el coronavirus.

Para ellos, para que se compren la mejor bicicleta que puedan imaginar, o pongan a punto la que tienen aparcada en vertical en su balcón desde 1973, listamos algunas tiendas y talleres de la provincia de Málaga especializadas en este noble medio de transporte:

Biciterapia

Encontramos Biciterapia en Mijas. Abierta en 2005 esta tienda y taller de bicicletas no ha parado de crecer desde entonces, siendo distribuidor oficial de la marca Giant.

Sus responsables ofrecen una amplia experiencia en la reparación y montaje de bicicletas y, además, cuenta con un servicio de alquiler de bicicletas para aquellas personas que las necesiten puntualmente, ya sea para hacer una ruta, o para comprobar si eso de ir sobre dos ruedas es realmente lo suyo.

Clínica de la Bicicleta

En Málaga capital tenemos la Clínica de la Bicicleta, un lugar de referencia para el ciclismo urbano y la restauración.

Si quieres utilizar la bicicleta como transporte, disfrutar de tus ratos de ocio con este vehículo o hacer cicloturismo, esta es tu tienda. Cuenta con todas las grandes marcas y con bicicletas de segunda mano baratas y bien revisadas y puestas a punto.

De hecho, si les llevas una bici vieja y quieres restaurarla, te ofrecerán asesoramiento y te ayudarán a hacerlo. O si es demasiado, en la Clínica de la Bicicleta te la pueden comprar.

Accesorios, complementos, todo tipo de facilidades… la Clínica de la Bicicleta te está esperando con todo un mundo de posibilidades.

Trek Málaga

También en Málaga capital, Trek Málaga ofrece todo tipo de opciones para que puedas escoger la que mejor se adapte a tus necesidades de movilidad.

Desde bicicletas de paseo a bicicletas de montaña, Trek Málaga tiene para ti la mejor bicicleta que necesites: ya seas un profesional o un usuario que este empezando en este mundo.

Rider Punk

Ya lo dicen en Rider Punk: son mucho más que bicicletas. En esta tienda encontrarás, además de lo que se espera en una tienda de bicicletas, muchísimas más opciones.

Desde elementos de customización y personalización para tu bicicleta, hasta ideas de pintura e hidroimpresión, cursos de mecánica, cursos de conducción, bicicletas de sustitución, asesoramiento técnico… Incluso ideas de decoración basadas este fascinante mundo.

Cycleando

En Cycleando encontrarás bicicletas de todas las modalidades y para todas las edades. Desde bicicletas urbanas, de montaña, de carretera, BMX, plegables, bicicletas eléctricas, Fixies…

Cycleando son también taller y en ella está la bicicleta que mejor se adapta a tus necesidades. Además, esta tienda tiene componentes y accesorios para personalizar, restaurar, reparar o mantener nuestras bicicletas.

Y te asesoran y aconsejan para que tu bici esté en las mejores condiciones estéticas y mecánicas con la mejor calidad, al mejor precio.

Morebike

Morebike es una tienda de venta y taller de reparación de bicicletas que dispone de una gran variedad de accesorios y repuestos.

La calidad de su servicio es la piedra angular de su servicio, que tiene en cuenta las necesidades de sus clientes para poder ofrecer cualquier cosa que necesiten.

Con una gran experiencia, el asesoramiento de sus profesionales se convierte en la mejor forma de obtener la mejor bicicleta que podamos imaginar.

Bikephilosophy

Encontramos tiendas Bikephilosophy en Vélez-Málaga, Marbella y Málaga.

Su filosofía fluye alrededor de la bicicleta y su equipo está compuesto por un ecléctico grupo de mecánicos, comerciantes, guías, fotógrafos, informáticos, asistentes para la mejora del deportista y responsables de comunicación, que les hace ofrecer a sus clientes los mejores productos y servicios a su alcance.

Ciclo Hobby

Ciclo Hobby es todo un clásico con tiendas en Puerto de la Torre y Churriana.

Esta tienda nació en 1982 y desde entonces ofrece el mejor servicio a todos los amantes de las bicicletas, proporcionando todo tipo de bicicletas y componentes, así como servicios.

Su experiencia cercana a las cuatro décadas demuestra que esta tienda ha sabido hacer muy bien su trabajo. Algo que los amantes de este deporte han sabido apreciar y agradecer a lo largo de todo este tiempo.