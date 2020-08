Adri Fuentes se queda otra temporada en el CB Marbella

Después de una primera temporada en la que fue uno de los jugadores importantes en el plantel del CB Marbella, el club azulón ha confirmado que el base Adri Fuentes volverá a jugar la próxima temporada en la filas del conjunto malagueño donde volverá a ser una pieza a tener en cuenta.

"Para un club como el Marbella tener a Adri Fuentes es un lujo, ya no solo por lo que aporta en la pista sino por lo que da fuera de ella. No vamos a descubrirle ahora, su trayectoria habla por sí sola por lo que hablar de su juego es volver a repetir que estamos ante uno de los mejores bases, si no el mejor, de la categoría”, explicó el técnico de los marbellíes Rafa Piña tras la renovación del jugador. "Si Lucas mejoró tanto el año pasado es por tener que enfrentarse a él en cada entrenamiento, es un jugador incansable durante la semana que quiere seguir mejorando y seguir siendo un líder", ahondó el técnico.

"Para mí jugar cerca de casa es ya prioritario y si lo hago en un club en el que puedo ayudar a su crecimiento pues mucho mejor. Me siento importante, cuentan conmigo en muchos aspectos y estoy muy feliz de poder seguir vistiendo esta camiseta", explicó Fuentes que también señaló sus objetivos para el próximo curso: "Dar un paso al frente con respecto a lo que hicimos el año pasado. Tener que parar cuando el equipo estaba tan bien fue duro, pero ya sabemos la línea de trabajo que tenemos que seguir y vamos a por ello. Ojalá podamos empezar sin problemas, con unas medidas sanitarias que nos aporten tranquilidad y seguridad y poco a poco volver a una pequeña normalidad".

El Marbella tiene como previsiones que la competición arranque el 10 de octubre si no hay contratiempos de última hora.