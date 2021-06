Alberto Aguilar se retira tras el Antequera-Atlético Malagueño

Alberto Aguilar, uno de los miembros de aquel Málaga juvenil que fue campeón de España en 2003 en Cambrils, jugará este domingo el último partido de su carrera en el encuentro que enfrentará al Antequera, su último equipo, con el Atlético Malagueño, donde diera sus primeros pasos en el fútbol profesional, en la batalla por el ascenso a Segunda RFEF, partido decisivo en El Maulí.

El de Benamejí pasará a ser director deportivo del club antequerano y mandó un mensaje de despedida a través de las redes sociales. "Anuncio mi retirada del fútbol. Este domingo pondré fin a mi carrera deportiva, fin a un sueño que ha durado 24 años. Desde que me fui de casa con una maleta cargada de ilusiones, a día de hoy el sueño ha sido muhco mayor de lo que nunca pude imaginar. Un camino duro, muy duro, en el que había muchas piedras, pero con humildad y trabajo he podido conseguir apartarlas poco a poco, no tengo palabras para agradecer a toda esa gente que me ha ayudado. Me siento privilegiado de haber jugado en todas las categorías del fútbol español, países como Australia y Chipre, casi 500 partidos en los que he aprendido que sin humildad, constancia, pasión y entrega no tienen sentido en el deporte", decía Alberto Aguilar.

El veterano futbolista recalcaba que "el destino ha querido que mi último partido sea una finalísima por el ascenso, rodeado de mi gente, defendiendo a un club humilde como es mi Antequera ante el club que me lo dio todo, que me hizo hombre y futbolista, mi Málaga. Entrenadores como Manolo Canillas, Pepe Sánchez, Antonio Tapia me formaron para ser lo que hoy en día soy, un humilde deportistas, que a pesar de tener mucha limitaciones ha sabido pelear con los más grandes y nunca darse por vencido. A todos los clubes que confiaron en mí para poder defender su escudo estaré agradecido de por vida. Esta temporada ha sido de las más duras en lo deportivo de mi carrera, en la que he estado muchas veces a punto de tirar la toalla, pero el fútbol me ha enseñado a pelear hasta el final y me tenía guardada esta sorpresa, en forma de final, ascendemos o no, es el orgullo persona de llegar siempre de pie hasta el final lo que te hace grande. Siempre he tenido miedo de que llegara este momento, pero no hay vuelta atrás. Adiós fútbol, pero mucho rivales que te salgan eres el deporte más bonito del mundo", sentenció el cordobés.