Alejandro Davidovich - Sebastian Korda en Montecarlo con Jannik Sinner en el horizonte

Duro cuadro para Alejandro Davidovich en el Masters 1000 de Montecarlo, el primero en tierra batida de la temporada después de los dos jugados en Indian Wells y Miami, que no fueron demasiado fructíferos para el malagueño, con sólo una victoria en los dos torneos. Fue baja esta semana en el ATP 250 de Estoril por una infección bucal el malagueño, que ya está recuperado y en el Principado entrenando para aclimatarse también a la tierra batida, en lo que será su primer contacto competitivo con la superficie en 2024.

En primera ronda, Davidovich, actual número 28 del mundo, se medirá al estadounidense Sebastian Korda, justo el número 27, uno por arriba. En Montecarlo, a diferencia de Indian Wells y Miami además de los grand slams, los cabezas de serie acaban en el puesto 16, con lo que hay más posibilidades de que caigan rivales potentes en los primeros compases. Korda, hijo del mítico Petr (campeón del Open de Australia en su día), tiene 23 años y una gran planta de 1.96 metros. Las semifinales en Adelaida han sido su mejor resultado de la temporada, en la que lleva un balance de 10-8. El único título ATP ganado fue un 250 en 2021 en Parma. Su mejor ranking fue la temporada pasada, cuando se colocó en el puesto 23. Ambos jugadores se encontraron sólo una vez, en el Masters 1000 de Miami en 2022, con un claro triunfo de Korda por 6-1 y 6-1.

Es un duelo complicado, pero poco comparado con lo que vendría a continuación. Y es que, de ganar, Davidovich se enfrentaría en segunda ronda al tenista más en forma en la actualidad, Jannik Sinner, exento en primera ronda. El italiano, número 2 del mundo, con un tremendo 22-1 esta temporada, en la que ha amasado los títulos de Australia, Rotterdam y Miami. Sólo perdió con Alcaraz en Indian Wells. Un bonito duelo en un torneo en el que Davidovich completó en 2022 las mejores prestaciones de su carrera al llegar a la final, en la que cayó ante Tsitsipas, tras ganar a Djokovic.

