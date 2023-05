El Antequera dice adiós al entrenador del ascenso

El Antequera CF ha anunciado que Abel Segovia no continuará en el banquillo de Los Dólmenes tras no haberse alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato, el cual finalizaba al término de esta campaña que ha sido histórica para el combinado blanquiverde. Sin embargo, la nueva aventura en la Primera RFEF no será con el técnico sevillano en el banquillo de El Maulí, quedándose este de momento huérfano, a falta de que se anuncie quien cogerá las riendas del equipo antequerano. Sin duda, no ha dejado el listón bajo el entrenador de Morón de la Frontera.

Eso sí, la entidad ha reconocido mediante un comunicado que Abel Segovia les ha hecho vivir una "campaña de ensueño en la que ha conseguido un histórico ascenso a Primera RFEF y durante la que ha hecho que El Maulí vuelva a disfrutar con el equipo de su ciudad". Además, como suele ser habitual, en dicho escrito se le deseó suerte para sus nuevos proyectos: "El Antequera C.F. agradece a Abel el compromiso demostrado desde el primer día que llegó a la ciudad y le desea la mayor de las suertes tanto en su futuro profesional como personal".

De esta forma se cierra una relación corta, pero muy intensa que termina con una noticia que ha sorprendido a la afición blanquiverde. La etapa de Abel Segovia como entrenador del Antequera sólo ha durado una temporada, por lo que la imagen que deja el técnico es inmejorable después de haberse paseado por el Grupo 4 de la Segunda RFEF. Esta se cerrará con su adiós de forma oficial este miércoles 31 de mayo a las 12:00 horas en El Maulí.