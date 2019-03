Azahara Muñoz pelea por el título en el Kia Classic

Azahara Muñoz completó una gran tercera ronda en el Kia Classic y se posiciona para luchar por el título este domingo en Carlsbad (California, EEUU). La malagueña marcha en sexta posición a cuatro golpes de la líder, la surcoreana Inbee Park.

La de San Pedro hizo 68 golpes, como en la víspera, para un acumulado de -10. Park marcha con -14 y le siguen la japonea Hataoka (-13), la tailandesa Suwanapura (-12) y las surcoreanas Mi Jung Hur y Sung Hun Park (-11). Hay mucha igualdad, en pocos golpes hay muchas golfistas y pensar en el título es complicado, pero posible.

"Jugué genial, iba -5 tras 10 hoyos. Fallé un putt de un pie que no me explico, pero me mantuve positiva", decía Azahara al acabar la vuelta, con seis birdies y dos bogeys.