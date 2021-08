La malagueña Azahara Muñoz no estará en la Solheim Cup 2021, la competición más prestigiosa del golf femenino que emula a la Ryder Cup con el duelo entre Estados Unidos. Catriona Matthew, capitana europea anunció sus seis elecciones para el duelo contra Estados Unidos en Ohio del 4 al 6 de septiembre. Mel Reid, Leona Maguire, Matilda Castren, Madelene Sagstrom, Nanna Madsen y Celine Boutier fueron las elegidas para sumarse a las ya clasificadas por derecho propio: Emily Pedersen, Georgia Hall, Anna Nordqvist, Charley Hull, Sophia Popov y Carlota Ciganda.

No está Azahara Muñoz, que no ha conseguido buenos resultados desde hace tiempo. A su favor jugaba su experiencia de haber jugado cuatro ediciones (2011, 2013, 2015 y 2019), con tres triunfos para el viejo continente y buenas actuaciones, pero su estado de forma dista del mejor. Tras mucho tiempo consolidada entre las 40-60 mejores jugadoras del mundo, con picos en el Top 20, actualmente Azahara es la 97 en el ranking mundial. En los Juegos de Tokio no dio continuidad a una ilusionante jornada inicial y en el reciente AIG Women's Open, uno de los grandes, en Carnoustie no pasó el corte.

Azahara es embajadora de la Solheim Cup 2023, competición internacional por equipos que reunirá en suelo español por primera vez en la historia del torneo a Europa y Estados Unidos del 18 al 24 de septiembre de 2023 en Finca Cortesín, en Málaga. Su reto será mejorar para estar allí en dos años compitiendo.

Ana Peláez, en la escuela LPGA

Otras malagueña, la prometedora Ana Peláez, pasó la primera criba de la Escuela del LPGA Tour para conseguir la tarjeta del circuito americano la próxima temporada. La segunda fase se celebrará en octubre en Florida, del 21 al 24. Allí estarán las 95 que se han clasificado en California más que las que estaban exentas de esta primera fase. El reto de Peláez, que ha brillado con la universidad de South Carolina, es dar el salto al mejor circuito del mundo.