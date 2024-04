El CAB Estepona pierde en Leganés (66-52), donde volverá para jugar el play off

Innova-TSN Leganés, que será el rival en cuartos de final del equipo de Tomé, se impuso por 66-52 en el Europa en un encuentro donde la falta de tensión y acierto mostró una versión desdibujada de las malagueñas.

Costó arrancar. No por una excelsa defensa del cuadro pepinero, tampoco es que las locales estuvieran especialmente acertadas, pero en el ambiente se notaba la falta de trascendencia del choque. Cuatro minutos se habían consumido y un triple de María Barneda ponía el 9-4 en el luminoso del Pabellón Europa, con el juego interior del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol casi sin recibir balones. Una canasta de media distancia de Cristina Soriano provocaba el tiempo muerto de Francis Tomé cuando restaban 5’27” para llegar al final del primer cuarto. Rompía Oshlynn Brown el parcial haciéndose fuerte bajo los aros, aunque ya habían pasado casi dos minutos de juego más. Un triple de Ola Parzenska al límite de posesión ponía el 13-10 a falta de poco más de un minuto para finalizar el primer acto y en la última jugada Marina Gea se encargaba dejar el marcador en 13-12.

Comenzó con ritmo el segundo periodo, primero con un intercambio de canastas y luego un 2+1 de Aminata Sangaré que daba cuatro de ventaja a las suyas (18-14) cuando apenas había transcurrido minuto y medio. Dos pérdidas seguidas, que finalizaban en canasta fácil Soriano y Sangaré, provocaba que Tomé solicitara minuto de nuevo, pues veía que llegaba la máxima de Innova-TSN Leganés (22-14) en lo que iba de encuentro. Varios pases a la grada seguidos frenaban la opción de remontada del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol y un triple de Alba Sánchez-Ramos (29-18, min. 16) catapultaba la diferencia hasta los once. La falta de acierto dejaba a las visitantes ancladas y solo un partido más o menos correcto atrás permitía que el cuadro pepinero no rompiera el partido, aunque con dos tiros libres de Barneda la ventaja crecía hasta el 33-18 cuando restaban dos minutos para el entretiempo. Una canasta de Brown colocaba el 36-22 en el luminoso y Javier Fort, técnico local, solicitaba tiempo muerto con 18 segundos por jugarse con la intención de preparar una última jugada, pero Davinia Ángel cometió pasos y en dos segundos nada pudo hacer el equipo costasoleño.

Un triple de Parzenska en el primer minuto de tercer cuarto hacía pensar en brotes verdes para el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, pero pronto volvió a atascarse y justo cuando se consumía el cuarto minuto de cuarto un triple de Marina Lizarazu ponía el 45-25 en el marcador del Europa. Muchos meses atrás había que remontarse para ver una imagen similar del cuadro esteponero, desdibujado, sin tensión y casi dando a entender que poco les importaba este encuentro. Pero había una cosa clave: en caso de derrota Innova-TSN Leganés volvería a ser el rival en las dos próximas semanas y no se le podía dar confianza para creer que podrían ganar esa eliminatoria de cuartos de final. Emergió entonces la figura de Conchi Satorre, que con triple primero y una contra en la que sacó una personal parecía contagiar la garra a sus compañeras y desde los 24 de desventaja (52-28) se logró bajar al -16, aunque una última canasta de Laura García ponía el 54-36 rompiendo el parcial de 0-8.

Golpeó primero Nneka Ezeigbo sumando desde el tiro libre, pero seguía sin ser el día en ataque del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol y solo con los destellos de Satorre parecía imposible de ya no remontar, sino maquillar el resultado. Una canasta fácil de Andrea Hernangómez (59-39) provocó el tiempo muerto de Francis Tomé, al que no le gustaba lo que estaba viendo. Llegó entonces un triple de Marina Gea y la defensa parecía haber frenado al Innova-TSN Leganés, pero el ataque no fluía -y lo que parecían canastas las acababa repeliendo el aro- y se llegaba al ecuador del último cuarto con 59-42 en el marcador. Un triple de Parzenska, tras un intercambio de canastas, provocó el tiempo muerto de Fort cuando aún quedaban 2’10” para acabar y las visitantes se habían acercado hasta el 63-49. Un triple sobre la bocina y la defensora encima de Irene Lahuerta daba aire a las suyas, que habían entrado en una dinámica de relax, aunque Satorre respondía en la siguiente jugada también desde más allá del arco y poco después el partido llegaba a su fin después de que ambos conjuntos erraran una posesión y con 66-52 en el marcador.

Innova-TSN Leganés 66 (13-23-18-12): Lizarazu (3), Lahuerta (5), Barneda (14), Sangaré (15) y Soriano (8) -cinco inicial-, Rey (-), Ángel (0), García (4), Sánchez-Ramos (15), Picos (0), Hernángomez (2) y Gómez (0).

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 52 (12-10-14-16): Gea (7), Satorre (15), Raksanyi (2), Brown (10) y Ezeigbo (5) -cinco inicial-, Parzenska (11), Viruel (2), Gomes (0), Masiá (0) y Benet (0).