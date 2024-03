El CAB Estepona vence a La Salle Melilla (65-60)

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol se impone por 65-60 a La Salle Melilla en un encuentro en el que llegó a ir ocho abajo durante el último cuarto y por detrás durante más de 30 minutos pero sin dejar de creer. No será recordado el partido del Pineda por grandes 40 minutos de su equipo, pero sí como uno de esos días donde a pesar de que el rival -casi sin nada en juego al tener la salvación virtual y el llegar a cuartos prácticamente imposible antes de jugar- lo deja todo en la cancha, lograr frenar vías de anotación del cuadro local y llega a ir por delante con solvencia, el equipo saca su garra para terminar venciendo. Al fin y al cabo, uno de esos partidos que hacen afición, aunque no aptos para personas con problemas cardiacos.

El partido comenzaba con intercambio de canastas, pero sin estar bien el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol en tareas defensivas, dejando anotar demasiado a Melilla Ciudad del Deporte La Salle que aprovechaba las pérdidas del rival. El 8-10 con el que se llegaba al ecuador del primer cuarto no era un buen presagio. La defensa se cerraba muy bien sobre Nneka Ezeigbo, que no terminaba de ver aro, y Eva Cases Rey y Tereza Sedlakova firmaron cinco puntos cada una para acabar 14-20 los primeros diez minutos.

Ajustó mejor la defensa el conjunto entrenado por Francis Tomé tras pasar por el banquillo, pero aún costaba tener ideas en ataque cuando la bola no podía llegar a la pintura y una vez la recibían las interiores no veían aro. 2-0 de parcial tras tres minutos y 19-22 en el luminoso del Pineda tras una canasta de Osh Brown para el 19-22 obligaban al granadino Álex Gómez a parar el partido con 3’46” para el descanso. Y surtió efecto. De nuevo varias pérdidas de balón que deban oportunidades al cuadro lasaliano, una de ellas culminada con un triple de María Torreblanca que situaba el marcador en 21-30 y provocaba el minuto de Tomé a 1’40” de acabar el segundo cuarto. No funcionó. Un 2+1 de Sedlakova ponía los diez de diferencia y solo un triple de Krisztina Raksanyi reducía la desventaja (26-33) antes del paso por vestuarios.

El tercer acto fue como la composición de un cuadro de claroscuros. A las buenas acciones seguían otras que enturbiaban el trabajo bien hecho. Las locales llegaron a ponerse 36-40, pero dos pérdidas seguidas no permitían acercarse más. Un triple de D’Urso a final de posesión abría la diferencia en el tramo final de cuarto (39-47, min. 29) y a pesar de que Ezeigbo iba apareciendo, Sedlakova y Cases Rey, con 25 puntos combinados, aguantaban a su equipo, que entraba en los diez minutos finales ganando por 39-48.

Costó abrir la lata en el último cuarto. Más de dos minutos y medio sin que ninguno de los equipos sumara, pero con Ezeigbo y Brown haciendo daño por dentro y logrando que el conjunto norteafricano entrara muy pronto en bonus. Un excelente minuto del cuadro esteponero, culminado con un triple de Patri Benet, suponía un parcial de 8-0 y obligaba al técnico del conjunto visitante a parar el partido: 47-48 y 6’27” para llegar al final del partido. Tomó aire Melilla Ciudad del Deporte La Salle gracias a un triple de Torreblanca, un 2+1 de Sedlakova y un tiro libre en la misma jugada por una técnica a Tomé. 47-55 en un abrir y cerrar de ojo. Tocaba volver a remar.

Rompía el parcial Conchi Satorre anotando tras recuperación y un 2+1 de Ezeigbo ponía al equipo a dos, pero de nuevo aparecía Torreblanca desde más allá del arco. Lo tuvo que parar Tomé restando 2’49” y con 55-60 en el luminoso. Parecía complicado, pero cuando se juega en el Pineda, nada es imposible. Parcial de 6-0 para ponerse por delante (61-60 restando 43”) por primera vez desde el 6-5 del primer cuarto y provocando el tiempo muerto del Gómez. No sirvió de nada, la inercia era ya tan positiva que solo pudo sumar el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que acabó imponiéndose por 65-60.

La victoria supone la sexta consecutiva, igualando el récord del club en LF Challenge -entonces entre las jornadas 21 y 25 de la temporada 21/22- y el máximo de victorias en la categoría, con 19, algo que se logró en el primer año en la categoría. Restan tres jornadas para seguir aumentando esos números y lograr el siguiente objetivo que es asegurar la ventaja de campo en los cruces.

Estadísticas

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 65 (14-12-13-26): Gea (2), Satorre (4), Raksanyi (7), Brown (20) y Ezeigbo (17) -cinco inicial-, Parzenska (4), Viruel (0), Gomes (-), Masiá (2), Benet (9) y Rueda (-).

Melilla Ciudad del Deporte La Salle 60 (20-13-15-12): Fernández (4), Cases Rey (14), Torreblanca (13), Tryggedsson (3) y Sedlakova (16) -cinco inicial-, Serrano (-), Jiménez (2), Méndez (4), Ikete (0), D’Urso (3) y Alcántara (1