El CB Marbella no ve imposibles en Zamora (20:00)

El CB Marbella cerrará este lunes (20:00 horas) la jornada 18 en el Pabellón Ángel Nieto de Zamora ante un Zamora Enamora que necesita la victoria para no despegarse de la zona alta de la tabla. Los azulones, que llegan con una racha de tres triunfos consecutivos, tienen la difícil tarea de tumbar a uno de los rivales con mejor plantilla de la competición, pero no hay nada imposible para el conjunto de Pablo García. Los triunfos ante Algeciras, Gijón y Clavijo hacen que los marbelleros hayan cogido oxígeno y moral para afrontar la parte importante de la temporada con vistas a salir del pozo del descenso.

La expedición viajó en la madrugada del domingo hasta tierras zamoranas y hará de Villaralbo su cuartel general como en los últimos años. Sin bajas en la plantilla, el equipo está concienciado de que es una bonita oportunidad de seguir creciendo como grupo y restando fechas del calendario sumando un paso más en la escalada clasificatoria. Los de Saúl Hernández no serán presa sencilla. Aunque llegan de perder en la última jornada ante Ponferrada por 81-56, no hay que fiarse. El temible Grupo Oeste de LEB Plata está en un momento en el que todos pueden ganar a todos.

El CB Marbella ya consiguió el triunfo en el Carlos Cabezas en la primera vuelta y aspira a tumbar de nuevo a Zamora. Con una plantilla muy compacta, cuentan en sus filas con el ex marbellero Ismael Tamba, que tiene mucho protagonismo para Hernández y en el juego interior aporta físico, rebote e intensidad. El especialista ofensivo Erikas Kalinicenko es una pieza fundamental desde el exterior y será una vez más un hueso difícil de roer. Jugador de rachas, si tiene el día puede decantar un partido para el lado de su equipo. No obstante, su jugador más peligroso es Jeff Solarin. El ex de Murcia es el máximo anotador del equipo con casi 15 puntos de media y el trabajo con él puede ser determinante. Junto a estos nombres se encuentran también los de Marc García, Michael Harris -otro LEB Oro con muy buena anotación-, Jacob Round o Manu Vázquez, que tras superar una lesión importante ya está a las órdenes de su entrenador.

Quien se reencontrará con sus ex será Shaquillo Fritz, que tras jugar la primera parte de la temporada en Zamora Enamora ahora defiende con muy buenas características la camiseta del CB Marbella. Pieza clave para García en el juego interior para dar descanso a Devin Wright, dota de mucha potencia el ataque azulón.