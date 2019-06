Chelsea, ex Málaga CF, se va a Huelva

La portera Chelsea, que abandonó el Málaga al final de esta temporada, rehace su carrera en Huelva, donde permanecerá en la élite del fútbol español tras el descenso del equipo malaguista, al que ha estado ligado en el grueso de su carrera.

Chelsea Louise Ashurst se trata de una portera inglesa de 29 años (Normanton, 22/4/1990) que ha militado toda su carrera deportiva en España, al que llegó con 5 años de edad. Hizo sus primeros pinitos en el fútbol femenino en los equipos del Herradura, La Juventud, Salobreña y Santa Fe, para en la temporada 2008/2009 llegar al Atlético Málaga.

Chelsea llega procedente precisamente del Málaga C.F., su actual denominación, donde ha desarollado toda su carrera profesional con la excepción de la temporada 2012/2013, en la que se convirtió en el primer fichaje del equipo sportinguista para dicha temporada. Tras abandonar Huelva, militó durante dos campañas en el F.C. Barcelona antes de regresar a la capital de la Costa del Sol.

Con el fichaje de Chelsea se cierra una de las aspiraciones en los últimos tiempos del Sporting Club de Huelva, ya que, como destaca Antonio Toledo, se trata de una "portera con experiencia que va a darle mucha seguridad a la defensa, muy buena en el juego aéreo y con buen golpeo con el pie. Estoy convencido de que damos un salto de calidad en la portería. Desde hace tiempo deseábamos su retorno al club porque dio muy buenas sensaciones en su anterior etapa".

Por su parte, para la guardameta inglesa se trata de "una oportunidad para seguir con mi carrera profesional y personal". Augura "una temporada de mucho trabajo y mucha ilusión por parte del club como de las jugadoras". De su anterior etapa, resaltó que "tengo buenos recuerdos del club, me gusta y me convence el proyecto que tienen para este año y, la verdad, con mucha ilusión de volver a la ciudad que me dio un año muy bonito".