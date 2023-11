Copa Davis: Finlandia tumba a la campeona Canadá en una pequeña Helsinki

Fuengirola, a unos 20 minutos en coche del Martín Carpena, concentra una de las mayores colonias de finlandeses del mundo. Sólo en un Suecia hay una mayor censada en una misma localidad. Hay más de 6.000 y el barrio de Los Pacos es medio finlandés. Tres vuelos regulares directos conectan diariamente Helsinki con Málaga. Se explica que el Martín Carpena pareciera de alguna manera una pequeña capital finlandesa. Casi medio Palacio está uniformado con colores azul y blanco, unos 4.000 finlandeses que viven un acontecimiento histórico. No es Finlandia con una tradición tenística amplia, aunque ha tenido buenos jugadores. Jarko Nieminen, su capitán, fue 13 del mundo. Emil Ruusuvuori, su número uno, ha tenido buenos resultados y trajo hasta Málaga a su equipo de manera sorprendente. Eliminó a Argentina en la fase previa y quedó primera en un grupo con Croacia, Estados Unidos y Países Bajos. Sucede que Ruusuvuori está lesionado y no puede jugar en Málaga. Tampoco puede hacerlo Felix Auger-Aliassime, el héroe de la Davis de 2022 para Canadá, presente en Málaga pero con dolores suficientes para impedirle salir a la pista. No hay un jugador entre los 100 primeros en individual en la pista. Pero es la Copa Davis. Y los gritos de “Suomi, Suomi”, así se llama al país en finés, retumban en el Carpena.

El primer partido, el de los números dos, es un tanto surrealista. Milos Raonic, número 318 del mundo actualmente. Un tenista tremendo en su día, número 3 en el ranking, finalista de Wimbledon tras ganar a Roger Federer (perdió con Murray la final). Tras varios años de lesiones, a sus 32 años intenta darse una oportunidad. Y sale a jugar ante Patrick Kaukovalta, el 711 del mundo. Raonic, lejos de sus mejores días, tiene aún un misil por saque y acribilla a su rival. 6-3 y 7-5 tras dos roturas quirúrgicas de servicio en poco más de una hora.

El siguiente partido mide al canadiense Gabriel Diallo, un número 139 del mundo de 22 años, ante el finlandés Otto Virtanen, actual 171 del mundo tras coquetear con el Top 100 (109 a principios de año). Pero ya tuvo su momento de gloria en la fase anterior en Croacia tras ganar al local Prizmic, al holandés Van de Zandschulp y al estadounidense McDonald. Y Virtanen gana sin dudar demasiado a Diallo por 6-4 y 7-5 en partido que discurre con celeridad, la bola vuela sobre la pista.

Todo se decide en el doble, durante todo el año en segundo plano pero en el primerísimo en la Copa Davis. Virtanen repite media hora después junto a Harri Heliovaara ante Alexis Galarneau y Vasek Pospisil, este último experto doblista que llegó a ser el cuarto del mundo en esta especialidad (también el 25 en individuales).

Finlandia rompe al final del primer set después de que Canadá salve varias bolas de partido. Virtanen tira del equipo y 7-5. En la segunda manga Heliovaara se suma y hace un juego magnífico al resto para romper. 5-3 y saque para Virtanen, que lo gana en blanco. Finlandia, sin jugadores entre los 100 mejores en la pista, tumba a la campeona Canadá. Por eso es una competición única. La cerveza corre por las gargantas mientras cantan “Suomi, Suomi”. La epopeya continúa en semifinales, donde el viernes esperará Australia o República Checa. Otra vez convocada media Helsinki en el Carpena.