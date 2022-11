La Copa Davis dejará un impacto de 40 millones de euros en Málaga y Andalucía

La imponente Ensaladera de la Copa Davis, trofeo centenario y seguramente el más emblemático en el mundo del tenis junto al de Wimbledon, presidía el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, escenario de la presentación de las finales 2022, del 22 al 27 de noviembre. La competición empieza el martes, pero Málaga es ya un hervidero de tenistas y el Carpena y sus alrededores ya muestran esa pequeña ciudad paralela en la que se vivirá una semana de tenis de alto nivel. Las bajas de las últimas semanas quitan algo de foco mediático, pero el evento lo sostiene por sí solo. Sevilla albergó ya dos veces unas finales (España-EEUU y España-Argentina) en el formato clásico. Ahora llega a Málaga con el nuevo, con ocho países en eliminatorias exprés.

Pablo Carreño y Albert Ramos, jugadores del equipo español, estuvieron en la presentación, acompañados por David Ferrer, director de la Copa Davis, y de los representantes de las instituciones. Tiene responsabilidad el equipo español, desprovisto de las dos mejores raquetas del mundo, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal. La inversión de Junta, en gran parte asumida por ella, Diputación y Ayuntamiento, es bastante potente, cerca de la decena de millones de euros, pero, pese a esas bajas, se asegura que el retorno se multiplicará. "Es una oportunidad para mostrar al mundo lo que es Málaga y la provincia. Más de la mitad de los asistentes será extranjero, con mucho holandés e italiano", explica el presidente de la Diputación, Francis Salado. Un 55% de aficionados viene de fuera de Málaga y el 21% de fuera de España. "Recibimos 13 millones de turistas en la Costa todo el año, algunos será la primera vez que estén y seguro que repetirán. Los hosteleros manejan datos muy positivos, la Davis va a tener un impacto importante, desde el jueves próximo los hoteles están al 85%, un número muy bueno en esta época del año. Estará el alumbrado navideño durante el torneo y numerosas actividades más los atractivos propios de la ciudad y la provincia", proseguía Salado, que tenía un recuerdo para un maestro del tenis español: "Si no fuera por Manolo Santana no habría esta afición al tenis en Málaga y este torneo no estaría aquí. Nuestro recuerdo y cariño para él y su familia. Me hubiese gustado que estuviera mi paisano Davidovich, pero tenemos a Carreño, Bautista, Granollers... Grandes tenistas como Cilic, Fritz, Berrettini... Es una fiesta para la provincia, espero que puedan acercarse los aficionados al Carpena, es un escenario para todos, para una fiesta familiar".

Arturo Bernal, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, señalaba que "para Andalucía es un placer ser parte de este evento único, cargado de simbolismo e historia. Hay pocas ocasiones como ésta, citas de este calado no hay muchas en el calendario deportivo. Hay pocos lugares como Málaga para celebrar un evento así. Andalucía es la casa de todos, del deporte español, como la definía nuestra añorado Javier Imbroda. Es nuestro meeting point, aquí se citan los ocho mejores equipos del mundo. La repercusión de esta competición es enorme. Sólo la organización genera 6.000 pernoctaciones y estimamos que habrá 35.000 en total en toda la Costa del Sol, que pueden expandirse por otros lugares de la comunidad. Es la grandeza de un evento de estas características, lo que aporta a la economía más allá de la cultura deportiva", señalaba Bernal, que ahonda en que la expansión de la marca es fuerte: "Hace un par de meses estuvimos en Hamburgo, Glasgow, Valencia y Bolonia. Andalucía acogerá en las próximas fechas grandes eventos deportivos. Vivimos en una cuenta atrás ilusionante a un gran evento como la Solheim Cup, la Ryder Cup de las mujeres, marcando el posicionamiento de Andalucía en mercados interesantes. Andalucía es arte, turismo, gastronomía, pero también deporte. Es la edad de oro del deporte andaluz. Del éxito de Málaga habla que estemos presentando el evento más impactante deportivo en la Costa del Sol desde el Mundial 82, cuando estuvieron aquí la URSS, Escocia y Nueva Zelanda en La Rosaleda. Estimamos un impacto económico de 40 millones de euros en toda Andalucía. Es una competición de 10 en un destino 10".

El alcalde De la Torre recalcaba que "aquí están los ocho mejores equipos del mundo, aquí están las banderas flanqueadas por las de Andalucía y Málaga. Cinco países europeos, dos americanos y uno oceánico. Ha habido un esfuerzo a nivel presupuestario, a nivel de la gestión de todas las instituciones. Hubo que adaptar los espacios internos y externos del Carpena, transformar zonas de aparcamientos, pistas nuevas creadas... Recomiendo el uso del transporte público, aunque hay aparcamiento, el autobús y el metro. Se hizo un esfuerzo que va a resultar positivo para todos", señalaba el primer edil, que apuntaba al patrocinio privado como clave para que Málaga siga siendo más tiempo sede del evento. Hay un año más firmado, la edición de 2023, y la posibilidad de extender otro más. "Si esto tiene impacto, podemos hacer a Málaga la capital del tenis mundial, depende de que vaya bien, del eco mediático y económico. El público de Málaga va a estar ahí, pero también por la ventana de la televisión habrá retorno en los países participantes. Es una oportunidad para conocer Málaga y que llegue el eco de que somos candidatos a la Expo de 2027 seguro que quedará, que vean que nuestra ciudad y nuestra región acoge un evento que será muy útil. Es deporte sostenible y por ello pido el uso de transporte público".