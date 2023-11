El Costa del Sol tras el sorteo de la EHF European League: Rivales, calendarios, fechas...

El Costa del Sol Málaga ya conoce los rivales a los que se enfrentará en la fase de grupos de la EHF European League. En el sorteo que se realizó este jueves en la sede de la EHF en Viena las panteras quedaron encuadradas en el Grupo D junto al Motherson Mosonmagyarovari KC (Hungría), el CSM Targu Jiu (Rumanía) y el Sola HK (Noruega). Una fase que abarcará desde el 6 de enero al 18 de febrero y donde los dos primeros accederán a los cuartos de final de la segunda competición europea. Se jugará de manera paralela a la Liga Guerreras Iberdrola, que pasará a entre semana, y a la clasificación para la Copa de la Reina.

Suso Gallardo valora el nivel del Grupo D. "Un grupo difícil, pero en este punto de la competición para nosotros es un sueño. Llegar hasta aquí nadie lo esperaba, nadie lo soñaba. Ahora es el momento de disfrutar y de competir antes rivales de grandísima entidad porque creo que somos capaces de porqué no dar la sorpresa", analiza el entrenador, que pasa de manera pormenorizada por cada club: "A priori el favorito es el equipo húngaro, va líder en su liga por delante de clubes como el Győri ETO KC y el Ferencvárosi TC y sólo ha tenido una derrota. Habla por sí solo. Luego está el Sola, es un viejo conocido de un español como el Super Amara Bera Bera, va quintos en la liga noruega. Tienen a la incombustible Camilla Herrem. No perdonan cada fallo que tienes, te lo machacan al contraataque. Tienen individualidades muy buenas y muy fuertes, es un grandísimo equipo. Luego está el Targu, que tiene jugadoras extranjeras, que no va muy bien en liga, pero que entró por la gran Copa que hizo el año pasado. En este nivel cualquier equipo es complicado. No es el grupo más difícil que nos podía tocar, podemos estar contentos por ese lado".

El primer partido de esta fase de grupos será en casa el 6/7 de enero frente al Sola HK, siendo el siguiente en la pista del CSM Targu Jiu el 13/14. Se cerrará en Málaga el 17/18 de febrero ante el equipo rumano. En caso de acceder a cuartos de final, las malagueñas se medirán a los clasificados del Grupo C, que está compuesto por el CS Gloria 2018 BN, el Neptunes Nantes, el MKS FunFloor Lublin y el HSG Bensheim/Auerbach.

Ahora, tras el parón, las panteras afrontarán un tramo exigente al jugarse de manera paralela con la Liga Guerreras Iberdrola y la clasificación de la Copa de la Reina. "Tenemos que controlar las cargas, controlar el trabajo porque se solapa con la competición liguera, con la previa de Copa que es muy importante para nosotros. Jugar miércoles-sábado dos meses va a ser seguro muy complicado, pero a la vez una experiencia espectacular y una que tenemos muchas ganas de vivir", termina Suso Gallardo. Es el futuro del Costa del Sol Málaga, que ya conoce su camino en la EHF European League.