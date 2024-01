Costa del Sol - Lobas Global Atac Oviedo: Carranque para recuperar la sonrisa (20:00)

El Costa del Sol Málaga salta a la pista este miércoles en el regreso a Carranque. Se dejó el liderato en solitario en San Sebastián y ahora tendrá que volver a hacer méritos para estar en la cima. A las 20:00 horas recibe al Lobas Global Atac Oviedo, colista, en casa. Dos puntos importantes para las panteras, que quieren recuperar la sonrisa en la Liga Guerreras Iberdrola, al igual que meter presión a los otros dos clubes del triunvirato de cabeza, antes de que la EHF European League entre en escena de nuevo. Una victoria pondría el broche a un enero notable.

Las asturianas, que ascendieron hace unos meses, marchan en el último lugar de la clasificación. Su balance es de 1-14 y sólo consiguieron vencer en casa al Elda Prestigio. Al equipo malagueño le costó el triunfo en el Florida Arena en la primera vuelta y tuvo que trabajarlo hasta la conclusión (23-25). No conviene la relajación ante una plantilla de Manolo Díaz con poco que perder y con figuras en ascenso como Elena Martínez u otras de amplia trayectoria como Aida Palicio. "Partido importantísimo con un equipo que está peleando por no descender, pero que allí nos puso en muchas complicaciones, que trabaja muy bien y no van a tener presión ninguna. Hay que pensar en tener seriedad, sacar el choque y luego afrontar ese compromiso europeo", explica Suso Gallardo.

El entrenador es consciente de la trascendencia ya de cada duelo. "Cambio de chip, otra semana dura con dos partidos. Primero hay que pensar en Oviedo en casa, no se pueden escapar los puntos. Venimos de una derrota, ya no hay margen de error. Ahora cada encuentro es una final si queremos optar a quedar primero de la liga regular, que nos da esa plaza europea y el factor campo en el play off", cierra. La vuelta a Carranque de las panteras, que inician una semana importante tras el breve parón de la EHF European League. Antes toca ponerle el broche a enero en casa.