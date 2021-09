Davidovich salva un partido durísimo ante Simon en Metz

Alejandro Davidovich salvó un partido durísimo en la primera ronda del Moselle Open, un ATP 250 que se celebra en Metz (Francia) sobre pista cubierta. El malagueño derrotó al veterano francés Gilles Simon, de 36 años y actual número 100 del mundo aunque fue el sexto en su día, por 6-7 (4), 7-6 (2) y 6-2.

Davidovich empezó mal, con 1-4 adverso y dos saques rotos, pero supo recuperarlos para forzar el tie break, donde cayó 7-4. En el segundo set hubo igualdad hasta el 5-5, momento en el que Davidovich rompió al rival. Sacó y tuvo bola de set, pero la perdió y concedió varias bolas de break y a la cuarta cayó. No obstante, se repuso y, tras empezar 0-2, sumó siete puntos consecutivos para llevarse la manga.

Ya en el set definitivo se impuso el tenis del malagueño, que rompió dos veces para colocarse 5-1. Falló para rematar con saque propio, pero se rehízo para ganar por 6-2 el parcial definitivo. Jugará ahora ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, cabeza de serie número ocho, que derrotó al italiano Mager por 6-3 y 7-5. De 1.85 metros y 29 años, es el actual número 36 del mundo.

“Si hacemos un balance de la temporada, ha habido muchos altibajos, no he podido ser regular en los torneos”, confesaba antes del partido Davidovich: “En la gira americana, cuando terminé, mi cabeza dijo: ‘Basta, no puedo ser tan irregular’. Y creo que desde que volví del US Open, he estado intentando ser más regular en entrenamientos y mi vida cotidiana. Cuando he tenido una buena racha siempre he ido disminuyendo el nivel. Se ha podido ver en Roland Garros: después de que hice cuartos, la gira de hierba no fue la mejor. Van surgiendo partidos que no esperabas perder, pero son experiencias que vas acumulando, vas aprendiendo de ello. Ahora creo que estoy preparado para dar ese salto y ser más regular en el circuito”. Y es que tras ese hito en París, Davidovich sólo había ganado un partido en Eastbourne, sobre hierba. Cayó en las primeras rondas de Wimbledon, Toronto, Cincinnati y US Open. Entre medias, sí ganó dos partidos en los Juegos Olímpicos, antes de caer ante Djokovic. Ello le ha hecho caer hasta el puesto 44 tras ser 32.

"Al final sí que es verdad que me adapto muy bien a las superficies. El año pasado a finales de temporada, jugué bastante bien en indoors. He venido aquí con mucha energía y mucha voluntad. Sin expectativas, pero con muchas ilusiones de dar lo mejor de mí”, afirmaba el malagueño. Sumar muchos minutos será clave, y en ese sentido también será de mucha utilidad participar en el cuadro de dobles junto a su compatriota Pedro Martínez. Juntos, medirán en primera ronda al británico Jonny O’Mara y el indio Divij Sharan. Quizá este rodaje le permita sumar más en el último trimestre de la temporada.

“Todo lo que falte de año voy a intentar ganarlo”, asegura Davidovich, que aún no ha jugado finales a nivel ATP Tour. ¿Esa primera vez podrá ser en 2021? “Antes no iba a los torneos queriendo ganarlos, pero cuando estás más tiempo en el circuito, y haces semifinales, cuartos y vas pasando rondas, ya tienes la mentalidad de querer ganar cada torneo”, cerraba.