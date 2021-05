Davidovich ya tiene primer rival en Roland Garros

Alejandro Davidovich jugará en Francia el primer grand slam de la temporada. No pudo estar en el Open de Australia y Roland Garros es el primer plato fuerte. Allí llega en el mejor puesto de su carrera, el número 45. Ha hecho una buena gira en tierra de preparación pasando por Montecarlo, Barcelona, Estoril, Madrid y Roma. En los dos últimos fue eliminado por los dos mejores del mundo, Daniiel Medvedev y Novak Djokovic. Dos partidos de mucho aprendizaje, teniendo incluso al ruso contras las cuerdas en la capital de España. Descansó en Ginebra y no acudió al ATP 250 suizo y llega con las piernas frescas a París.

Clasificado directamente al cuadro principal, en primera ronda de Roland Garros se medirá a Mikhail Kukushkin. Una primera ronda más asequible de lo previsto para el malagueño, que jugará frente al 105 del mundo. El kazajo de 33 años, cuyo mejor puesto fue el 39 en 2019, no ganó un partido en los últimos cinco torneos y atraviesa un momento duro de juego. Todo fue en previas menos en el Andalucía Open, donde sí entró directamente en el cuadro.

Después de la cita parisina se cerrará el corte para los Juegos Olímpicos de Tokio, uno de los grandes objetivos de Davidovich. Ahora mismo es la quinta raqueta española y van los cuatro mejores. Por delante están Nadal (3), Bautista (11), Carreño (12) y Ramos (39). El catalán (que se medirá a Gael Monfils) es abordable porque está a menos de 200 puntos, pero sí exige una buena actuación en Roland Garros. Al menos unos octavos de final e incluso cuartos porque el año pasado cayó en segunda ronda ante el ruso Rublev. Y, lógicamente, que Ramos fuera eliminado pronto. Eso o que haya alguna renuncia entre los tenistas nacionales. Nadal manifestó abiertamente que tiene dudas de si acudir y su presencia aún no está confirmada. Es una batalla importante que también está en juego.

Sobre la posibilidad de estar en Tokio hablaba semanas atrás. "Sinceramente, el otro día lo estuve hablando con mi primer entrenador. Yo si no hubiese COVID, no hubiese ido a los Juegos Olímpicos, estaba muy lejos todavía. Jugar los JJOO es una ilusión muy grande y tengo muchas ganas. Sí que es verdad que, al principio de año, era un objetivo bastante claro, pero ahora mismo, lo vemos como un regalo al trabajo que hemos hecho, en el caso de vayamos a ir. Nosotros vamos a ir pensando en seguir mejorando, seguir subiendo escalas en el ránking ATP y si los Juegos Olímpicos tienen que venir, que sea por la recompensa que estoy haciendo este año porque, como te he dicho, no hubiese ido a los Juegos Olímpicos y me hubiese tenido que esperar cuatro años más, entonces, vamos a tomar con una recompensa, si voy a ir, al final", decía.