Desafío Balcón de la Axarquía-Comares: Fecha, recorrido, inscripciones...

El sábado 23 de marzo la localidad de Comares celebrará la prueba ‘Desafío Balcón de la Axarquía-Comares’, que forma parte del Circuito Provincial de Atletismo de la Diputación. Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, que ha presentado esta prueba junto al concejal de Deportes de Comares, Miguel Ruiz.

De este modo, comenzará a las 10 de la mañana en la Puerta de Málaga, en el centro histórico del municipio. El recorrido lo conformarán 10,9 kilómetros. Aunque es de dificultad media, será apta para todos los públicos, dado que el circuito lo conforman dos vueltas.

Una prueba que adquiere valor por el entorno natural del municipio, pues desde el Consistorio destacan las vistas que ofrece su recorrido al Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama y a otros pueblos de la Axarquía. Los corredores también podrán contemplar el rico patrimonio histórico cultural de la localidad. En definitiva, una prueba deportiva que combina paisaje, riqueza natural y monumental.

Las inscripciones están abiertas hasta el 21 de marzo con un precio de 6 euros en https:// https://atletismofaa.es/ https://atletismofaa.es/

El Nerja domina en el 10 K andaluz

Grandes resultados para los fondistas del Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja en el Campeonato de Andalucía de 10 kms en ruta disputados en Torre del Mar donde a nivel de equipos sumaron 5 podios por equipos y 13 medallas individuales. Por conjuntos los atletas celestes ganaron la categoría absoluta masculina y femenina con Nazha Macrouh, Lola Chiclana y María del Mar Marques como protagonistas en féminas y Pablo Comino, Pablo Salcedo y Pablo Sánchez en hombres. Las mujeres también vencieron en equipos M35 y +45 y fueron segundas en máster +55.

Individualmente Nazha Macrouh ganó los 10 kms femeninos aunque no consiguió el título de campeona por su condición de no española; fueron medalla de oro: Andrea Cobos en sub 23, Lola Chiclana en F45, Maica Martínez en F50, Agustín Molina en M55, y María Jesús Cano en F65. Los títulos de subcampeones autonómicos los consiguieron Daniel Gámez en sub 20, Pablo Comino en senior y absoluto. Y tercera posición para María del Mar Marques en senior, Pablo Salcedo en senior y absoluto y Manuel Sánchez en M70.