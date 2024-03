De Brahim, Dani Lorenzo y Ramón Enríquez

Uno de los hombres del momento es Dani Sánchez. La carrera que se pegó para ayudar a la Cruz Roja en la asistencia a Dioni el pasado domingo ha dado la vuelta a España. Pero el jugador malagueño tiene mucho más que contar. Un tipo muy querido en el vestuario y que sabe lo que dice. Habló en su paso por Área Malaguista de varios nombres propios, todos jugadores de talento. Desde su íntimo amigo Brahim hasta sus compañeros Dani Lorenzo y Ramón Enríquez.

Del nuevo internacional por Marruecos, Sánchez se mojó: "Brahim es muy amigo mío también. Le mando un saludo y un abrazo, tengo ganas de verlo, lo echo de menos, no nos vemos desde Navidad. Ahora se va para otra parte. Se lo dije, que respetaba su decisión, cada uno es libre, tiene que demostrar su fútbol, lo que vale, va a dar mucho de que hablar. De este tema nunca, nunca hablé con él, no entraba en las conversaciones. Yo se lo dije, era una decisión suya. Si él prefiere jugar con Marruecos, es su vida y su camino. Es un orgullo ver a un amigo a ese nivel, ahora con una de las mejores selecciones del último Mundial, en un equipo top como el Madrid hace goles y asistencias. Yo digo que hemos perdido para España a un gran futbolista, puede marcar una época, son palabras mayores. Cada vez que lo veo jugar juega con una personalidad y un atrevimiento... Ese chaval con 24 años en uno de los mejores equipos del mundo, por no decir el mejor. Bueno, el mejor es el Málaga. La vida es así, soñaba con verlos a los dos en la selección española. En otro camino se encontrarán Isco y Brahim".

Continuando con el talento malaguista salido de La Academia, se paró en el genio de Marbella: "Dani Lorenzo está para arriba. Se ha echado novia, está a tope. Si la cabeza te va bien todo va bien. Dani es quien más me ha sorprendido. Coincidimos en el Madrid, lo conocía. Si todo le respeta y tiene buena cabeza, que la tiene, va a llegar muy lejos. Lo que hace el domingo es un escándalo. El partido de Alcoy, Sanluqueño... Cambios de orientación, no le quita el balón nadie, ese culo y ese cuerpeo que nadie le mueve... Es estilo Isco, es muy, muy, muy parecido a él. Tiene ese desparpajo".

Ramón Enríquez

También hubo unas palabras para Ramón, que está pegando un cambio físico importante: "Está hecho un avión. Prácticamente entrena a full pero aparte. Ya entra en dinámica con los compañeros. Ojalá sea la definitiva. Es un pedazo de futbolista, he coincidido muchos años. Nos va a dar ese plus a final de temporada".