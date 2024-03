Francia - Alemania: Horario y dónde ver en TV

Partido grande aunque sea amistoso el que se disputa este sábado 23 de marzo de 2024 entre las selecciones de Alemania y Francia. El choque se celebrará en tierras francesas en el Groupama Stadium de Lyon a partir de las 21:00 horas. Entre las novedades está el regreso de Toni Kroos en el conjunto germano, mientras que el combinado galo contará con la baja de Antoine Griezmann.

Mbappé y su futuro

Kylian Mbappé anunció este viernes que espera haber anunciado su futuro antes de la próxima Eurocopa de Alemania, que comienza el 14 de junio, para poder concentrar toda su atención en ese torneo. "La Eurocopa será mi prioridad, pero espero que esté resuelto para entonces. Pero en la Eurocopa me centraré en la selección", afirmó la estrella del fútbol francés en una conferencia de prensa previa al encuentro amistoso que Francia disputa con Alemania mañana sábado en Lyon.

El jugador recalcó que si aún no ha anunciado nada "es por que no tengo nada que anunciar", y recalcó que está centrado en lo que queda de temporada con si equipo, que aspira a ganar la liga y al copa francesas, y está en cuartos de final de Liga de Campeones. Preguntado acerca de si esa incertidumbre le afecta, respondió con otra pregunta al periodista: "¿Cuando ves mis últimos partidos, ves a un tipo perturbado?".

"Estoy concentrado en el próximo partido. Todo lo que ha pasado en las semanas pasadas me he concentrado en rendir. Lo que pasa fuera, se queda fuera", aseguró, aunque no dejó de reconocer que es consciente de lo que se habla en torno suyo: "Pero yo veo, ¿eh?, yo veo".

Acerca de los Juegos Olímpicos de París, el delantero apuntó en la rueda de prensa previa al amistoso: "Siempre he dicho que los Juegos Olímpicos de París son algo especial y que quería estar, pero que no dependía de mí".

Cómo y dónde ver el TV el Francia-Alemania

El partido entre las selecciones de Francia y Alemania se podrá ver en directo a través del servicio de la web oficial de la UEFA: UEFA TV