Dos derbis malagueños endulzan la jornada de Tercera

ras el jueves, con una jornada intersemanal, llega el domingo con otra ración de fútbol del Grupo IX de Tercera División. Otro par de derbis endulzan el día.

El Palo-Juventud Torremolinos (18:00)

El Palo se mide al Torremolinos en el Nuevo San Ignacio. No quiere el cuadro capitalino tropezar de nuevo en otro derbi, sobre todo por no ceder más puntos de cara a los perseguidores que quieren ese puesto de play off. El cuadro torremolinense quiere el punto ante el Motril del pasado jueves.

Motril-Antequera (17:00)

Duelo clave e importantísimo para el Antequera en el Escribano Castilla. El cuarto puesto de play off está en juego. Los 55 puntos blanquiverdes pueden ser cazados por el Motril de vencer. La victoria antequerana pondría tierra de por medio entre ellos.

Vélez-Alhaurino (12:00)

Bonito derbi entre Vélez y Alhaurino el que se verá en el Vivar Téllez. Los axárquicos están en alza y tocan con la punta de las botas los play off de ascenso. Los alhaurinos quieren los puntos necesarios para olvidarse del pozo del descenso.

Alhaurín de la Torre-Huétor Vega (12:00)

Partido importante para el Alhaurín de la Torre el que le mide en el Huétor Vega. Un triunfo para los torrealhaurinos se presenta capital para poner más distancia con el descenso y dejar tocado a otro candidato a él. Ambos equipos llegan en buen dinámica.

Martos-Rincón (12:00)

Importantísimo no, capital es el partido del Rincón en Martos. Se la juegan los axárquicos, ahora mismo en descenso directo, ante un Martos con los mismos puntos que ellos, 34. Vencer ante los jienenses puede ser clave a nivel anímico y de puntos en la tabla.

Poli Almería-San Pedro (12:00)

El buen triunfo ante el Torreperogil debe reforzar a un San Pedro que no puede permitirse otra cosa que no sea vencer cada domingo para salir de ahí abajo. El rival, el Poli Almería.