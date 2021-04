El Iberoquinoa Antequera acelera hacia la Asobal y derrota del Trops Málaga

Suerte dispar para los equipos malagueños en la División de Honor Plata. El Iberoquinoa Antequera consiguió la victoria ante el Barça B, líder de la categoría (29-24), y derrota del Trops Málaga en su pelea por la salvación en la categoría ante el Unió Esportiva Sarrià de Girona (17-18).

Los antequeranos aceleran rumbo hacia a la Asobal. Marchan terceros, con 15 puntos, por detrás del Torrelavega (19) y el Barça (17), que no puede subir al ser filial. Y suben dos. El triunfo ante los jóvenes cachorros azulgranas, el equipo de más potencial de la categoría, tiene mucho valor. Se perdía al descanso (14-15) pero tras el paso por el vestuario, arrasó el Antequera con un parcial de 10-1 en 10 minutos que propulsaba en el marcador a los de Lorenzo Ruiz. Con 24-16 ya se pudo gestionar la diferencia ante el rival, en el que jugaba el antequerano Juan Palomino, un valor al alza que ya ha debutado con el primer equipo azulgrana. Metió tres goles. En el Iberoquinoa, siete goles de Fernando Moreno y cinco de Alberto Castro, máximos realizadores.

El Trops Málaga, que hasta ahora estaba invicto en la segunda fase de la liga y lideraba la tabla clasificatoria del grupo de permanencia, tropezó este sábado, en casa, en su enfrentamiento ante la Unió Esportiva Sarrià de Girona, al sucumbir por la mínima (17-18). No obstante, este inesperado desenlace no merma las aspiraciones del conjunto blanquiazul, que no son otras que conseguir la salvación antes de que finalice la temporada. Y es que el cuadro de Málaga aventaja en seis puntos al club que marca la zona de descenso, precisamente el Sarrià, cuando solo restan 12 por disputarse. Por tanto, salvo catástrofe, el Trops tiene prácticamente asegurada su continuidad, una temporada más –la tercera–, en la División de Honor Plata, segunda categoría del balonmano nacional. Eso sí, pese a que ya acaricia la permanencia con las dos manos, aunque solo de forma virtual, aún deberá certificarla matemáticamente. La siguiente ‘final’ para el Trops será el próximo sábado en tierras gallegas, frente al Disiclín Balonmán Lalín, en el Lalín Arena (19.00 horas), en la provincia de Pontevedra.