Isidro Leyva bate el récord de Andalucía absoluto y apunta alto

Isidro Leyva (Nerja, 1999) se convirtió, hace apenas dos semanas, en el andaluz con la mejor marca en salto de pértiga. El nerjeño batió el récord en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, celebrado en Pamplona, al saltar 5.35 metros. Algo hacía presagiar que iba a ser su día: "Las sensaciones fueron muy buenas desde el principio. Estaba muy rápido y muy bien técnicamente". Fue por ello, que el joven se sintió con fuerzas para superar el récord de Andalucía absoluto: "Cuando pasé el 5,20 [metros], no dudé en poner 5,35 e intentar el récord".

Sus emociones estallaron cuando vio que lo había superado: "Después del récord fue algo increíble. Estaba cansado, pero intenté los 5,40 metros". Para su sorpresa, estuvo a punto de continuar elevando el récord de Andalucía, pero el desgaste le pudo: "Casi lo salto [5,40 metros], pero estaba muy cansado, la verdad. Fueron cinco horas de competición". Leyva cuenta con seguridad que dentro de no mucho tiempo, volverá a batir los 5,35 metros y se atreve a elevar su umbral a los 5,50 metros: "Sé que puedo hacer 5,40 y 5,50 metros. Estoy muy bien físicamente, al igual que preparado", asegura.

La lesión, que arrastra desde la pasada temporada en los isquios, no le ha abandonado del todo, pero con la ayuda de su fisio puede atenuar las molestias: "Tuve que saltar vendado. Sigo un poco regular, pero gracias a mi fisio, Jesús, el vendaje fue muy bueno y me ayudó a no tener molestias en la competición. Puede saltar sin problemas".

Ahora coloca la vista en el Encuentro Internacional de Saltos en Lisboa, que se desarrollará el 14 de agosto: "Este encuentro internacional, entre España y Portugal, es una competición que siempre he esperado. Lo interesante es que voy con la selección española absoluta. Me han convocado y seré internacional absoluto siendo promesa [tiene 20 años]. Hecho que proporciona un plus de motivación al pertiguista malagueño: "La verdad que estoy super feliz por serlo. Es como cumplir un sueño. Es un encuentro absoluto y España ha contado conmigo", confesaba ilusionado.