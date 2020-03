El Movistar Inter es el primer clasificado para las semifinales de la Copa de España. El equipo madrileño venció al Palma Futsal (1-0) en un partido en el que el que sufrió mucho durante la segunda mitad y que sirvió para alzar la figura de Jesús Herrero, que se hizo gigante para salvar a su equipo y meter a Ricardinho en la siguiente ronda del torneo.

Salió a dominar en los primeros minutos el Movistar Inter, con el control del esférico y salidas muy rápidas en busca de su jugador insignia, Ricardinho, que intentó llevar la jerarquía de su equipo y buscar las espaldas de los jugadores del Palma Futsal, que durante los primeros compases del partido se replegó muy bien atrás y mantuvo a raya al cuadro madrileño. Los de Antonio Vadillo comenzaron a sentirse más cómodos sobre la pista y buscaron las cosquillas al líder de la liga con algunos avisos, el primero llegó en el minuto cuatro con un disparo de Nunes que se marchó fuera de la meta defendida por Jesús Herrero. También los madrileños tuvieron sus intentos, el primero de Gadeia sin muchos problemas para Carlos Barrón.

Sin embargo pesaron los nervios en el primer tiempo, ambos equipos arriesgaron poco y se vivió un encuentro brusco. Los conjuntos eran conscientes de lo que estaba en juego. No obstante, esta pasiva dinámica inicial no hizo que la cita estuviese exenta de polémica, en el minuto cuatro se estrenó el soporte tecnológico por un posible penalti de Eloy Rojas a favor del Movistar Inter, pero el colegiado determinó que no había nada en la acción. Tan sólo tres minutos más tarde, la herramienta volvió a ser protagonista y tras revisar otro posible penalti por manos en el área del Palma, el árbitro volvió a dictaminar que no había pena máxima a favor del equipo madrileño.

Parecía que el marcador no se iba a mover en un primer tiempo en el que hubo pocas ocasiones claras de gol, pero esto cambió a cinco minutos de llegar al descanso. Tras un disparo desde fuera del área, Humberto cazó el rechace para rematar con el pecho en boca de gol, una jugada que también fue revisada pero que finalmente subió al marcador. Con esa ventaja de 1-0 se marchó el Movistar Inter al descanso, en una primera mitad en la que a ambos cuadros les costó coger el ritmo del partido.

La segunda parte fue completamente distinta, con un Palma Futsal muy enchufado en busca del gol del empate. El primer aviso del conjunto insular llegó en los primeros cinco minutos, tras un disparo con mucha intención de Rafa López que Jesús Herrero salvó con una prodigiosa intervención. El guardameta fue una pieza fundamental para los madrileños. Los de Antonio Vadillo siguieron intentándolo una y otra vez ante un Movistar Inter que sufrió más de lo esperado, sin embargo cada ocasión del Palma se encontraba con un muro llamado Jesús Herrero, que firmó una actuación imperial.

El Movistar Inter se fue atrás y aguantó el asedio del Palma, Herrero las atajó de todos los colores y tampoco fue el mejor día de Ricardinho, de hecho a falta de dos minutos cometió una pérdida en una zona muy peligrosa, que por suerte para su equipo no lo tuvo que lamentar, ya que el disparo posterior de Tomaz se marchó desviado. No obstante, las estrellas siempre aparecen en momentos claves y esta vez el luso apareció para salvar el gol del Palma bajo palos tras una parada de Herrero a bocajarro.

Al final, victoria del Inter Movistar que supo sufrir para ser el primer semifinalista de esta Copa de España de Málaga, por su parte el Palma Futsal murió en la orilla, pero dejó muy buenas sensaciones ante uno de los favoritos para levantar el trofeo. Ricardinho ya está más cerca de levantar su última Copa de España.