Jiménez bate el récord con una vuelta extraordinaria

Miguel Ángel Jiménez batió el récord de torneos jugados en el European Tour a lo grande. Nadie ha jugado más eventos desde los años 70, cuando se creó, en el circuito europeo. Son 707, superando a Sam Torrance. Fue en el arranque del Hero Open, en Birmingham (Gran Bretaña). Y lo festejó con una fabulosa vuelta, con 64 golpes, -8 sobre el par del campo.

Ocho birdies, sin ningún error, hizo el de Churriana, que se quedó segundo en la tabla, empatado con Pablo Larrazabal y a dos golpes de Sebastián García (-10), que batió el récord del campo inglés. En la isla que alumbró el deporte, el malagueño hizo historia.

La organización y la realización del torneo se volcó con Jiménez. Se fueron sucediendo vídeos de sus triunfos y mensajes de históricos coetáneos míticos como Chema Olazabal o Bernhard Langer. Todos los jugadores que habían acabado le dieron una ovación y aplaudieron cuando terminó su vuelta en el hoyo 18. Y, al final, de manera virtual, brindó con una copa de vino con Sam Torrance al otro lado del teléfono."Hola, Sam. Te dije que te iba a coger y aquí estamos", le decía. El escocés, caballeroso, le decía que "estaba muy orgulloso del récord pero no se lo podía dejar a nadie mejor que tú".

Fue una emotiva escena que palió de alguna manera la ausencia de una ovación que hubiera sido tremenda en el caso de que hubiera habido público. El golf también se desarrolla sin espectadores en estos primeros tramos de convivencia con la pandemia.

"Ha sido un día maravilloso, un día de verano magnífico y muy especial cuando todos mis compañeros me han aplaudido al acabar en el hoyo 18, ha sido muy emotivo", decía Jiménez al acabar, al que le pedían que mirara hacia atrás y viera qué había sido de su carrera durante estos 37 años: "Disfruté cada momento de mi carrera. El golf es una manera de vida, no es sólo un negocio. El golf es mi vida y nunca recuerdas malos momentos. Estoy anchísimo, no puedo describir cómo de contento estoy de firmar estos 64 golpes en este día".