Junior Firpo cambia España por República Dominicana

El malagueño Junior Firpo, nacido en República Dominicana pero desde los seis años asentado en la Costa del Sol y formado en el Atlético Benamiel, Tiro Pichón y el Puerto Malagueño, ha decidido representar a su país de origen a partir de ahora. Firpo fue campeón de Europa sub 21 con España en 2019 y estuvo en varias prelistas para ir con la absoluta. Su puesto, el de lateral izquierdo, es uno de los de mayor competencia en la selección española. Tras triunfar en el Betis, fue traspasado al Barcelona, donde estuvo dos años sin llegar a consolidarse. Después se fue al Leeds, de la Premier League, donde sigue jugando tras el descenso de categoría.

La República Dominicana consiguió su clasificación para los Juegos Olímpicos de París'24 de manera sorprendentes superando, entre otros, a México y Canadá en el clasificatorio. Puede llevar a tres jugadores mayores de 23 años a la cita parisina y quiere que uno sea el malagueño, que explicaba en Relevo lo que había decidido. "Soy nacido allí y de padres dominicanos. Quizás soy el futbolista dominicano más reconocido y con influencia que tiene el país… y yo quiero hacer algo bonito con el país. Quiero ser esa figura que los niños dominicanos no tienen. Marcelo Neveleff ha venido a visitarme a Inglaterra tres veces en cinco meses. Hay una implicación total por parte de ellos, me han demostrado que quieren que vaya. Además, el próximo Mundial tiene cupos extra para América porque Estados Unidos, México y Canadá ya están clasificados al ser los organizadores. Hay más opciones… Quién sabe", explicaba el jugador formado en Málaga, que fue reclutado por el Betis al final de su etapa juvenil. Como sucedió con Bryan Zaragoza, que ultima su traspaso al Bayern Múnich desde el Granada, Junior no jugó para el Málaga pese a formarse en la provincia.