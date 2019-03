Jornada 14 en los dos grupos de la Liga EBA en los que intervienen los equipos malagueños, el de ascenso y permanencia. Un duelo resplandece por encima de todos, el derbi que jugarán en el Serrano Lima el CB Marbella y el Benahavís Costa del Sol (18:00 horas).

Es un partido que puede marcar mucho el resto de la temporada de ambos equipos. Aún con varias fechas por jugarse, de ganar el conjunto azulón asestaría un golpe casi definitivo a su rival en la lucha por jugar la fase de ascenso. El Marbella es tercero (9-4 de balance) y el Benahavís cuarto (7-6). Algeciras y Enrique Soler lideran (10-3) y hay tres plazas para jugar la fase de ascenso a LEB Plata.

El triunfo del equipo de Francis Tomé en el partido de la primera vuelta (69-78) deja en una situación comprometida a los benahavileños, que además llegan con las bajas de Ogundokun, Sanders y Diakité. Si el CB Marbella consigue ganar este partido, las matemáticas darían como máximo favorito a los azulones para amarrar la tercera plaza y seguir peleando por escalar más arriba, ya que aventajaría al cuarto -precisamente Benahavís- en tres victorias más el average particular con tan solo cuatro partidos por jugarse. O lo que es lo mismo, si el CB Marbella tumba a Benahavís, éstos tendrían que ganar todo lo que queda por jugarse y el decano tendría que perder, a vez, cada fin de semana hasta el final de la fase.

Aun con todo de cara, Francis Tomé no quiere ningún tipo de confianzas. “Es muy importante ganar porque sumas una victoria es doble. Sumamos nosotros y ellos no suman y ampliaríamos nuestra ventaja. Sería un paso muy bueno, pero solo pensamos en ganar el siguiente partido y no en lo que nos traiga el futuro”, decía el entrenador. Sobre la primera vuelta que ha realizado el equipo, el preparador sabe que “podemos jugar mejor de lo que lo hemos hecho, seguro. Pero perdiendo contra Huelva, que es un equipazo, en la prórroga y sin Juanpe ni Charles es importante. Con Algeciras perdimos de 13 jugando muy mal en ataque. No podemos decir que no ha sido una mala vuelta. Además, hemos ganado a Benahavís, Utrera y La Línea, que es importante”.

En el otro partido en la fase de ascenso, el Coín recibe (18:30 horas) al Oh!Tels ULB, colista (4-9). El equipo coíno marcha en séptima posición con un balance de 5-8. La fase de ascenso se ha complicado mucho y no quedan objetivos claros para el equipo de Pablo Bernabé de aquí a final de temporada, salvo el de pelear y quedar lo más arriba posible.

En la fase por la permanencia, duelos caseros para los dos equipos malagueños. El Unicaja recibe al Torta de Casar Extremadura (19:30) y el Novaschool al Muser Auto (19:00). Duelo muy igualado para los axárquicos ante un rival con el mismo balance (6-7) y que está dirigido por un viejo conocido del baloncesto malagueño, Jesús Lázaro. Mientras, teórico partido favorable para el Unicaja ante el penúltimo (3-10) en medio de las batallas por los partidos de categoría junior, que se acercan a su fase decisiva.