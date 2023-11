Luis Ángel Maté correrá con 40 años en el Euskaltel-Euskadi

El malagueño Luis Angel Maté seguirá una temporada más en el pelotón profesional. A sus 39 años, el marbellí continuará una temporada más en el Euskaltel-Euskadi, donde milita desde 2021 y cumplirá su cuarta campaña. En la pasada campaña consiguió imponerse en una etapa en la Vuelta a Portugal.

"Esta renovación es muy importante para mí, es una alegría inmensa porque me siento muy identificado con el equipo y el proyecto que se está construyendo. Es todo un orgullo, un halago, y tengo toda la ilusión y la motivación del mundo. Me he podido identificar plenamente con la idiosincrasia y la filosofía del equipo. No hay cosa mejor en la vida que sentirse valorado y en ese sentido me siento muy querido y escuchado aquí. Me permiten hacer otras disciplinas y aventuras, abrir horizontes, y mostrar esa cercanía con el público que me da tanto. Espero transmitir lo que para mí significa el ciclismo y sobre todo seguir contribuyendo a que el equipo siga creciendo", señalaba Maté.

"A nivel deportivo, nos espera un año interesante con jóvenes que están creciendo, esa cantera sin la que este proyecto no tendría sentido. El equipo se ha reforzado muy bien, con una mezcla de juventud y veteranía. En el horizonte está la Vuelta a España. Tenemos una ilusión tremenda por poder estar y en lo personal sería todo un sueño poder poner el broche a mi carrera deportiva en la que es mi carrera predilecta. Estoy agradecido a la Fundación Euskadi; a todos los socios que hacen posible este proyecto; a todos los compañeros y auxiliares; y a toda la afición, en especial a esa Marea naranja que marca la diferencia respecto otros equipos y que nos hace singulares y a la que le debemos todo. ¡Eskerrik asko y nos vemos pedaleando!", decía en sus declaraciones el marbellí.

Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi explicaba los motivos de la ampliación del jugador: "Se trata de un corredor de mucha confianza y que da nivel al equipo; ahí está su temporada, su victoria en Portugal, y como ciclista veterano lo que aporta como capitán de ruta en las carreras y en especial a los jóvenes".