Marbella-Balona, ya en modo salvación aún en la primera fase

El Marbella tiene que hacer un ejercicio de realismo y olvidarse de soñar en grande, como decía el eslogan del club en estos dos últimos años, y pensar con los pies en el suelo. El reto que le queda en esta nefasta temporada 2020/21 es no descender dos categorías, desde la actual Segunda B a la nueva Tercera, que pasará a ser la quinta categoría con la reestructuración. Juega en el Lorenzo Cuevas este domingo el último partido de la primera fase ante la Balona (12:00 horas), sin posibilidad de evitar el descenso. Pero, comoquiera que los resultados de esta primera valen para la segunda, es un partido de máxima trascendencia para evitar ese doble golpe que sería militar en Tercera.

“Esta segunda fase para nosotros tiene nueve partidos y nuestro objetivo empieza ya. Es el objetivo que nos hemos ganado porque nuestro rendimiento no ha sido bueno”, dice el aún técnico marbellí, José Manuel Aira: “Es la realidad y hay que afrontarla. Hay que ser coherentes con que nuestro rendimiento no nos ha dado para luchar por los objetivos que queríamos y ahora tenemos que ser lo suficienteente coherentes y fuertes a nivel mental para luchar por otros objetivos y hacerlo desde ya. Somos jugadores y entrenadores de Segunda B y lo que se haya hecho en el pasado no sirve de nada. Éste no eral objetivo que queríamos, pero el rendimiento y la realidad nos han puesto donde nos merecemos y tenemos que ser conscientes que peleamos por la permanencia”.

El entrenador berciano no cuenta con Planas, Ramos y Busquets. El público volverá al estadio, hasta un tope de 800 personas. Evidentemente, no hay satisfacción entre la afición por la situación de un equipo que tenía el reto de ascender a Segunda.