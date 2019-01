Cubillo para obrar el cambio

Año nuevo, vida nueva. Así se plantea al menos para el Marbella esta 2019 con la novedad de David Cubillo tras el tramo tan irregular que había acumulado el Marbella con Padilla en las últimas fechas y que le dejan coqueteando con el descenso. La situación obligó a un giro en el rumbo y se determinó que ese podría darlo Cubillo, que afronta el encuentro ante el Jumilla mañana (11:30) en el Antonio Lorenzo Cuevas con “mucha ilusión y ganas de dar un buen nivel y competir al máximo para lograr la primera victoria del año”.

Cubillo ha tenido pocas sesiones para dejar su sello en la plantilla. Se incorporó el pasado 28 de diciembre y desde aquel día ha ido perfilando lo que puede dar de sí el conjunto marbellí. Pese a ello, el técnico ha valorado positivamente la “buena predisposición”de sus jugadores y ha concluido que “Hicimos bastantes dobles sesiones para asimilar conceptos rápidamente. Creo que están llegando al grupo y estoy expectante por ver la respuesta en competición”.

“Está todo el mundo volcado con el equipo en este momento y eso te hace estar algo más tranquilo y pensar en que el lunes haremos un buen partido”, reconocía un Cubillo que cree que su equipo necesita “un par de victorias” para salir “hacia arriba, pero será difícil, aunque estamos animados para encontrar una buena racha que nos lleve a posiciones más tranquilas”.

Para este encuentro ante el Jumilla, el nuevo técnico no podrá contar con dos hombres importantes. Ni Añón ni Elías Pérez podrán estar por sanción, tampoco estará Javi Moreno, lesionado de larga duración. Con los que están asegura que el nivel está “muy parejo” y que lo que decidirá quién entra o no en el once “será un pequeño detalle”.

Sobre el Jumilla, para concluir la rueda de prensa previa, declaró que es “un buen equipo, bien trabajado a nivel táctico y que une trabajo colectivo con individualidades importantes, sobre todo en la parte de arriba”.