María Torres: "Siento una felicidad indescriptible"

María Torres, flamante campeona del mundo de kárate en la modalidad de kumite +68 kilos, vive lógicas horas de felicidad. Aún en Dubái, donde este domingo acababan los Mundiales de este deporte, que se deberían haber disputado en 2020 pero fueron aplazados por la pandemia. Un año extra y un revés por no haber acudido a los Juegos Olímpicos motivaron aún más a la joven malagueña del Puerto de la Torre (24 años), que venía avisando desde que era una niña con títulos nacionales y medallas internacionales, ya también a nivel absoluto en la Premier League. Su combate ante la egipcia Okila ya es historia del deporte malagueño. Y nacional, que además del dominio del kata por Sandra Sánchez y Damián Quintero también hay kumite de alto nivel.

"Sigo en una nube, la realidad superó el sueño. Gracias a todos por los mensajes de apoyo, jamás en la vida me imaginaría que os alegraríais tanto por mis éxitos, y eso es lo que me hace más feliz. Gracias de corazón", decía Torres a través de las redes sociales horas después del título. Sueño es el sustantivo más utilizado por la malagueña, hija de Eugenio, un 8º Dan que ha formado a cientos de karatekas durante más de tres décadas de dedicación. "Antes de andar ya hacías karate en un taca-taca con gomas que tenías en la puerta y jugábamos al ia-pon. Cuando creciste un poco jugábamos a las peleítas, hasta que jugabas a apagar las luces de la casa haciendo patadas. Hoy estás en la final de un campeonato del Mundo.Sé tú misma, disfruta de los tres minutos y de lo que venga después. Independientemente del resultadopara nosotros eres la mejor del mundo (y no hablo de karate)", eran las emotivas palabras que le dedicaba Eugenio, con ella también en Dubái, a través del perfil del Club Karate Torres.

"Pues qué voy a decir, que me parece que estoy viviendo un auténtico sueño. Es lo que deseo desde niña. Desde que me dedico a este deporte siempre he soñado con que la campeona del mundo. Y ahora ya lo soy. Una felicidad indescriptible siento", afirmaba poco después de subir al podio y llorar de alegría mientras sonaba el himno de España en el emirato. Este lunes regresa al mediodía desde Dubái a Madrid y tiene previsto llegar a Málaga sobre las 19:30 horas en un AVE desde la capital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLUB TORRES KARATE (@clubtorreskarate)

El karate malagueño vive un momento de esplendor, con varios núcleos de trabajo de alto nivel, desde el propio de Eugenio Torres hasta el de Torremolinos, de donde salió Damián Quintero en su día. Hay presencia malagueña en casi cada convocatoria internacional. Por ejemplo, meses atrás, en el Campeonato Iberoamericano en Managua (Nicaragua), al oro de María Torres se sumó la plata de Víctor Pérez, del Goju-Ryu. El próximo fin de semana será el Campeonato España cadete, junior y sub 21, que tendrá como sede la capital malagueña, en Ciudad Jardín, con masiva presencia de karatekas malagueños. Tres medallas individuales en Dubái para España y dos de ellas de formación malagueña, Torres y Quintero. Da idea del poderío del karate malagueño.