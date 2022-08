María de Valdés consigue una plata histórica para Andalucía en competición internacional

Llegó la primera medalla andaluza en el Campeonato Europeo absoluto de aguas abiertas en Ostia por mediación de la fuengiroleña María de Valdés. La nadadora del Club de Natación Liceo se colgó la medalla de plata en su primera aparición en el campeonato que acoge Roma, de las tres pruebas que participará, en concreto fue la de 5 kilómetros.

La nadadora escribe así su nombre en las páginas doradas del deporte andaluz en las competiciones internacionales absolutas de aguas abiertas, que contempla Europeo, Mundial o Juegos Olímpicos. De esa forma, la malagueña supera a la paisana Paula Ruiz con su cuarta plaza en el 10 kilómetros del Europeo celebrado el año pasado en Budapest.

No fueron las condiciones preferidas para saltar al agua, pero como reconoció De Valdés horas antes de competir: "Hay que adaptarse a todo, saldré con la misma ilusión y ganas de siempre". Sin embargo, a sus 23 años demostró que es una campeona y se sobrepuso al tremendo oleaje, ese que días antes obligó a retrasarse el inicio del campeonato, dejando claro que su mensaje iba muy enserio: "Pensar en el oro son palabras mayores, lo lucharé" y así fue, aunque se quedó a las puertas por solo un minuto cincuenta segundos, bendita plata.

Su marca de 57.00.2 minutos no fue suficiente para derrotar a la holandesa Sharon Van Rouwendaal, quien se impuso en un reñido sprint final, después de haber llegado a mandar en ciertos momentos de la prueba. Una plata que sabe mejor para la fuengiroleña después de escuchar las complicaciones que se encontró en la recta final: "Sabía que ahí iba a decidirse todo y aunque me desvié un poco porque no veía bien la última recta, luché para estar hasta el final, codo a codo con las mejores”.

Además, añadió: "Quería darlo todo desde el principio y que saliera lo que saliera, para eso he estado entrenando muy fuerte, y he acabado muy contenta. Luché el podio durante toda la prueba, aunque sabía que era difícil por el alto nivel que había, y al final, toda la temporada ha tenido su recompensa". Ahora le toca descansar para afrontar la siguiente prueba, será este domingo en los 10 kilómetros, quedando luego el relevo mixto de 5 kilómetros, 4x1.250.