El jeque Al-Thani aún sorprende: "Me quedé con los ojos como platos con el informe de la Fiscalía"

Fernando Sanz, expresidente del Málaga CF, estuvo en el programa 'SER Deportivos' hablando de la actualidad de la entidad de la Costa del Sol y la creación de un nuevo club en la ciudad para sustituir a su antiguo equipo.

El antiguo máximo mandatario reconoció estar al día a día del club: "Sigo al equipo. Estoy dado de alta para ver todos los partidos y así lo hago cuando me lo permite mi agenda. Además, el último lo vi contra el Ibiza, que era muy importante para reengancharse en la lucha por el ascenso directo, aunque no pinchó el Castellón, pero, al menos, te acercas al segundo. Disfruté del triunfo del Málaga y también contra el Recre, pero no el del Alcoyano". Además, comentó la actualidad del conjunto: "Matemáticamente, no es imposible, pero el Castellón está siendo muy regular y efectivo y esto es lo que hace ver complicado llegar ahí, pero ahora el Málaga se muestra mejor trabajado y más fiable que al principio. Puede que les haya costado adaptarse a la categoría. Es una liga muy complicada. Si Segunda División lo era, pues Primera RFEF lo es aún más. Hay rivales muy incómodos. La gente puede pensar que por ser la tercera categoría no sean buenos equipos y hay plantillas muy bien confeccionadas y muy difíciles de batir".

Tras esto, tuvo unas palabras sobre la masa social del equipo: "Creo que la afición es el verdadero patrimonio del Málaga y este año lo está explotando y sacando a relucir. La Rosaleda llena siempre de banderas y los desplazamientos están siendo dignos de mención por medios nacionales como el que se produjo en Granada, que estaba lleno prácticamente de gente del Málaga y esto es una suma y sigue a todos lados donde el equipo se ha desplazado. Solo espero que si no se consigue el ascenso, pues que la gente no se venga abajo. Estoy confiado de que puede ascender a Segunda porque tiene buen equipo y buen entrenador y la afición, que es un plus muy alto en esta categoría. En los playoffs, la afición va a ser muy determinante. Creo que tiene muchas posibilidades de hacerlo y si no se da, solo espero que la desilusión no se lleve a cabo". También quiso darle su bendición a Pellicer como técnico para la gesta del ascenso: "Lo conozco y he charlado varias veces con él y me parece el entrenador idóneo para acometer esta situación que está teniendo el Málaga. Me parece que su salida no fue un acierto. No sé qué pudo pasar si es que no quiso seguir, pero creo que debería haber seguido desde que cogió al equipo por primera vez y es que es un entrenador que conoce perfectamente al Málaga, a la afición y sabe adaptarse al contexto y a la situación sin poner excusas y creo que esos son los técnicos que debemos de tener siempre en nuestro equipo".

Fernando Sanz tampoco dejó atrás la oportunidad de opinar de la situación judicial del Málaga CF: "Sigo estando estupefacto de todo lo que sale con el último informe de la Fiscalía, con todo lo que se refleja ahí. Me quedé con los ojos como platos. Gente que supuestamente estaba al servicio del Málaga y cobraban unos emolumentos y pudiesen perjudicar al club de esa forma. Siempre está la presunción de inocencia que siempre vaya por delante, pero me parece todo muy triste todo lo que se lee sobre gente que estuvo mucho tiempo ligado al club". "Ya no tomo en serio nada de lo que pueda decir Al-Thani. El lío judicial es ya tan grande que hace tiempo que me he perdido y que no sé como se le puede dar de verdad una buena solución. Si hablo o digo algo me equivoco porque no soy un jurista", añadió.

Por último, dio su opinión al respecto de la creación del CD Málaga 1903: "Desconozco ese movimiento, pero está claro que el club de la ciudad es el Málaga CF. Ya hubo una desaparición muy triste hace años y no se puede permitir que esto se vuelva a dar ni creo que vaya a pasar. Lo que queremos todos los malaguistas es que se encuentre una solución, porque parece que no se la final ni se le quiere dar final. No soy jurista ni abogado, pero la gente quiere encontrar esta solución al lío que lleva ya cuatro años".