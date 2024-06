Mejoría sin premio: así ha sido la primera semana de la LEC de verano para GIANTX

El club de esports GIANTX ha cerrado la primera semana de la temporada de verano en la League of Legends EMEA Championship (LEC) que se celebra en Berlín con mejores sensaciones que resultados. Los gigantes no pudieron conseguir ningún triunfo en sus tres primeros compromisos de la campaña. Aun yendo a más, GIANTX ha regresado a la competición europea sin poder llevarse ninguna alegría en forma de victoria. La semana que viene se antoja clave sumar para no perder opciones de cara a los 'playoffs'. Th3Antonio por fin se estrenó en internacional.

No fue el mejor estreno posible para el 'toplaner', que a nivel individual mostró buen nivel. También debutó el jungla coreano Juhan. El conjunto que dirigen Kaas y Nico también ofreció señales positivas y margen para el optimismo para las seis jornadas de liga regular que todavía quedan por delante, pero errores de planteamiento y ejecución no ayudaron en las partidas, a pesar de que alguna estuvo apretada, como la que se jugó contra SK. Pero errar en la LEC, cuando se juega a un mapa y apenas hay espacio para reponerse del fallo, es caminar sobre un alambre: puedes caerte.

En el choque inaugural del sábado, Team Heretics hizo valer su calidad en las peleas. En el del domingo, el Varus 'mid' de Jackies dio esperanzas a GIANTX, finalmente castigado por un Fnatic muy consolidado. Contra SK Gaming, a pesar de las ventajas adquiridas en 'top', errores de posicionamiento resultaron decisivos en contra de los intereses del conjunto de Málaga y Londres.

Vitality y GIANTX cierran la tabla con 0-3, mientras que lideran la clasificación de la LEC el propio SK, BDS y Fnatic. G2 Esports, vigente campeón, espera este sábado (20:00), mientras que el domingo (18:30) hay duelo español contra MAD Lions KOI, cuya victoria a Heretics cerró la jornada del lunes.

Superliga y Game Changers siguen adelante

La Superliga de League of Legends, la competición de esports más importante de España, también sigue su curso. GIANTX Pride, el equipo que juega a nivel nacional, espera mejorar su 2-4 en el marcador ante UCAM el miércoles (22:00) y Ramboot, líder destacado con pleno de triunfos, el jueves (21:00). Los de Trick confían en seguir progresando y trasladar la mejoría al servidor.

Por su parte, el equipo femenino que compite en Game Changers, el circuito internacional de Valorant que reúne a las mejores jugadoras del mundo, arrancan este martes su andadura en 'playoffs' tras una fase de grupos prácticamente inmaculada. HEROIC Valkyries esperan este martes a las 20:00 para retar a las gigantas Joliinaa, Miyori, Sarah, Ness y Smurfette, terceras de Europa en la actualidad.

El conjunto masculino de la Valorant Champions Tour (VCT) continúa con su preparación para una segunda parte del ejercicio que se reanuda la semana que viene.