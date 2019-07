Paula Ruiz: "Estaba muy nerviosa y la última vuelta me costó mucho"

La nadadora malagueña Paula Ruiz analizó su actuación en la prueba de 10 kilómetros de Gwangju, en la que no pudo lograr el objetivo de quedar entre las 10 primeras, lo que le hubiera dado el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Tokio. Estuvo en cabeza hasta el tramo final, pero ahí se desfondó hasta acabar en el puesto 24º de la clasificación general.

"Al principio bien, pero estaba muy nerviosa y la última vuelta me costó mucho", declaró la nadadora malagueña, de 20 años y doble campeona del mundo junior en las categorías de 7,5 kilómetros y 10 kilómetros. En declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN), la deportista señaló que "en la primera etapa preferí ir en el grupo de cabeza porque iba más cómoda y en lugares posteriores habría ido un poco más agobiada. No he controlado muy bien la carrera", reconoció la nadadora, que agregó que toma su participación como una prueba para ganar experiencia y "trabajar para el preolímpico".

Mientras, el director técnico español, Ricardo Barreda, decía que "Paula ha estado valiente pero no ha podido aguantar el ritmo impuesto en la última vuelta. Ha sido determinante la recta final de la quinta vuelta, porque en la última boya iba cuarta y en esa recta de 700 metros ha habido un tirón muy fuerte y ya por el pantalán ha pasado 19ª. Ha estado 5 vueltas de 6 en el grupo. Estaba mejor que nunca pero no ha sido suficiente porque en la última vuelta ya no tenía fuelle. Trabajaremos para el futuro Preolímpico. Era la situación prevista. Se abren más oportunidades para nosotros", afirmaba el director técnico.